Na podvožnjaku traju posljednji radovi prije otvaranja, dovršavaju se još neki detalji, ima kašnjenja, pa se otvaranje podvožnjaka ne očekuje prije 13 sati, javlja HTV . Točno vrijeme otvaranja podvožnjaka, prometnice koja je jedna od žila kucavica zagrebačkog prometa, još ne zna.

Sve je spremno za otvaranje podvožnjaka na Slavonskoj aveniji

Tijekom dana bit će otvoren podvožnjak na Slavonskoj aveniji, nakon što su završeni svi ključni radovi, uključujući asfaltiranje i postavljanje signalizacije, najavio je u subotu gradonačelnik Tomislav Tomašević na akciji čišćenja jezera Sopnica

Kako je rekao, podvožnjak nije bio asfaltiran deset godina, a sada je obnovljen u sklopu radova koji su dijelom bili odgođeni zbog sigurnosnih razloga.

"Nismo mogli asfaltirati dijelove koji su bili nesigurni za radnike, morali smo pričekati potrebna odobrenja", rekao je Tomašević, dodavši da se trenutačno dovršava signalizacija

Otvorit će se sjeverni dio Slavonske avenije i podvožnjak, no južni dio i dalje će ostati zatvoren zbog daljnjih radova na Vjesniku.