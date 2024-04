Svađa u Mostu oko prvog mjesta na listi za EU izbore, Raspudići napuštaju stranku?

Tportal je iz više izvora dobio neslužbenu informaciju da je došlo do svađe oko toga tko će biti prvi na listi za izbore za Europski parlament, no tu informaciju nam niitko nije mogao potvrditi ni demantirati jer se iz Mosta ne javljaju na pozive. Prema informacijama koje je dobio Tportal, svađa u Mostu traje cijeli dan, a vodi se oko toga hoće li na čelu liste biti Marija Selak Raspudić ili Marin Miletić. Kako sada stvari stoje, izgleda da će to ipak biti predsjednik stranke Božo Petrov, ali to još nije potvrđeno.