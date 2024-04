Raspudić: Ustavni sud je parkiralište za rashodovane kadrove HDZ-a

"Sasvim je drugačija vrsta političkog zagrljaja hoćete li s nekim koalicijski ići zajedno na izbore ili pokušati formirati nešto što je doista bila vlada nacionalnog spasa protiv kriminalne i koruptivne hobotnice. Primjerice, ako poplava prijeti u ulici, vi ćete raditi zajedno na nasipu i sa susjedom s kojim inače ne pijete kavu, a situacija je takva jer voda dolazi do grla", rekao je Raspudić za RTL Danas.

O tome jesu li se on i predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava čuli nakon izbora, Raspudić kaže: "Nismo imali nikakvog kontakta. Gledajte, to je sada do njih". Pa dodaje: "Teško je očekivati da će se glatko dogovoriti s HDZ-om samo nekoliko dana nakon što su postavljali plakate gdje 'de facto' optužuju Plenkovića da se radovao padu Vukovara. Međutim, u hrvatskoj politici očito puno toga je moguće, ali nije do nas".