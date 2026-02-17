Medvjedica napala slovačkog šumara: Ubili je, iza nje ostala tri mladunca

Državni tajnik za okoliš Filip Kuffa rekao je u ponedjeljak pozivajući se na sina ozlijeđenog muškarca da su njih dvojica pregledavali drvo zajedno s lovačkim psom u planinskoj šumi kada ih je medvjedica neočekivano napala.

Otac je u samoobrani ispalio nekoliko hitaca iz pištolja, ali ga je medvjed oborio i više puta ugrizao, rekao je Kuffa. Sin je zatim pucao i ubio životinju pištoljem. Pronašao je oko 200 metara dalje i psa koji je bio teško ozlijeđen, koji je kasnije uginuo. Otac je hospitaliziran.

Glasnogovornik Interventnog tima za smeđe medvjede Državne službe za zaštitu prirode rekao je za javnu televiziju STVR da su u blizini pronađena tri mladunčeta, koja su još sisala i za koja se procjenjuje da su stara oko mjesec dana i već su jako oslabljena.