Medvjedica napala slovačkog šumara: Ubili je, iza nje ostala tri mladunca

Šumar je ozlijeđen u napadu smeđe medvjedice u središnjoj Slovačkoj, koju je njegov sin potom ustrijelio, rekli su dužnosnici, a kasnije su u blizini pronađena tri mladunčeta bez roditelja.
Državni tajnik za okoliš Filip Kuffa rekao je u ponedjeljak pozivajući se na sina ozlijeđenog muškarca da su njih dvojica pregledavali drvo zajedno s lovačkim psom u planinskoj šumi kada ih je medvjedica neočekivano napala.
Otac je u samoobrani ispalio nekoliko hitaca iz pištolja, ali ga je medvjed oborio i više puta ugrizao, rekao je Kuffa. Sin je zatim pucao i ubio životinju pištoljem. Pronašao je oko 200 metara dalje i psa koji je bio teško ozlijeđen, koji je kasnije uginuo. Otac je hospitaliziran.
Glasnogovornik Interventnog tima za smeđe medvjede Državne službe za zaštitu prirode rekao je za javnu televiziju STVR da su u blizini pronađena tri mladunčeta, koja su još sisala i za koja se procjenjuje da su stara oko mjesec dana i već su jako oslabljena.
Mladunci zbrinuti u zoološkom
Mladunci, koji inače ne bi preživjeli sami, prebačeni su u zoološki vrt u Bojnicama u zapadnoj Slovačkoj. Muški od troje mladunaca bio je teško dehidriran i zahtijevao je hitnu veterinarsku pomoć.
Prema posljednjem službenom popisu objavljenom 2022. godine, Slovačka ima oko 1200 divljih medvjeda. Ta životinje obično izbjegavaju ljude, ali mogu napasti ako su iznenađene ili ako majke osjete prijetnju svojim mladima. Posljednjih godina bilo je nekoliko smrtonosnih susreta dviju vrsta.