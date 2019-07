Sunčanog vremena bit će sve više, ali za pravu stabilizaciju treba čekati petak

Dugotrajnog posve stabilnog razdoblja za sada nema, no vremenske će prilike u nedjelju ipak biti povoljnije za razne događaje na otvorenome - sunčanog vremena posvuda će biti više, a pljuskova mjestimice, i to uglavnom u unutrašnjosti. Posljedica je to i dalje vlažnog zraka iznad naših krajeva, no tlak zraka ipak će malo porasti.

Stoga će na istoku zemlje u nedjelju sunčanog vremena biti više, no i dalje su popodne lokalno mogući pljuskovi. Povremeno će puhati umjeren sjeverozapadnjak, a popodnevna temperatura zraka između 24 i 26°C. Podjednako toplo bit će i u središnjim krajevima. Ovdje će uz prevladavajuće sunčano vrijeme vjetar biti slab do umjeren sjeverni. Sredinom dana uz lokalno više oblaka moguć je poneki pljusak, a ujutro ponegdje i kratkotrajna magla. Pljuskova može biti i mjestimice u gorju, no svakako će biti duljih sunčanih razdoblja uz koje će temperatura porasti na vrijednosti između 22 i 25°C.