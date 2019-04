Sunčano vrijeme danas će mnoge izmamiti u šetnju, no neće potrajati dugo

Za vikend nas očekuje sunčano vrijeme, toplije nego u petak, no prognoza kaže da će u narednom periodu biti pravo proljetno vrijeme što znači da nas ne bi trebao iznenaditi i pokoji pljusak s grmljavinom

Ujutro ponegdje moguća kratkotrajna magla. Vjetar većinom slab. Na sjevernom Jadranu i u gorju pretežno sunčano, samo mjestimice s umjerenom naoblakom. Ujutro u gorju ponegdje magla ili sumaglica. Uz obalu će ujutro puhati mjestimice umjerena bura, a tijekom dana prema otvorenom moru sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 0 do 3 °C, uz obalu između 7 i 11 °C, a najviša dnevna 15 do 18 °C, u Gorskom kotaru malo niža.

U Dalmaciji djelomice sunčano i uglavnom suho. Ujutro će uz obalu puhati slaba do umjerena bura, a tijekom dana prema otvorenom moru jugo, pri čemu će more biti malo do umjereno valovito. Jutarnja temperatura zraka od 3 do 5 °C, uz more između 6 i 10 °C, a najviša dnevna uglavnom od 16 do 19 °C. Podjednake vrijednosti i na jugu Hrvatske, gdje ujutro uz više oblaka još mjestimice može pasti malo kiše, a zatim uglavnom suho i djelomice sunčano.

Uz obalu će puhati slabo do umjereno jugo, a prema otvorenom moru zapadni i sjeverozapadni vjetar. Od nedjelja promjenljivije...