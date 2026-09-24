Turska se povlači iz baze u Iraku, Od tamošnje vlade dobili obećanje

Turska Uprava za komunikacije i ured iračkog premijera Alija al-Zaidija objavili su da su se turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan i al-Zaidi dogovorili o tom potezu na sastanku na marginama Opće skupštine UN-a u New Yorku.

„U okviru napretka koji je Irak postigao kroz sigurnosne mjere, turske snage postupno će predati bazu Bašika - Zelikan iračkoj saveznoj vladi, u skladu s dogovorenim mehanizmom i vremenskim rasporedom”, priopćio je u srijedu ured iračkog premijera, prenio je The Jerusalem Post.

Baza se nalazi u pokrajini Ninivi, nedaleko od grada Bašike i 20-ak kilometara sjeveroistočno od Mosula. Područje se nalazi na teritoriju pod upravom iračke savezne vlade i graniči s autonomnom regijom Iračkog Kurdistana. Irak se obvezao poduzeti mjere protiv stranih naoružanih skupina na području okruga Sindžara, koji se nalazi zapadnije, uz granicu sa Sirijom, i ondje obnoviti državnu vlast, stoji u priopćenjima.