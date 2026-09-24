PREPUŠTANJE NADZORA

Turska se povlači iz baze u Iraku, Od tamošnje vlade dobili obećanje

I.K./Hina

24.09.2026 u 15:47

Recep Tayyip Erdogan
Recep Tayyip Erdogan Izvor: EPA / Autor: OLGA FEDOROVA
Bionic
Reading
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore

Turska planira postupno povući svoje postrojbe iz ključne vojne baze u sjevernom Iraku i prepustiti nadzor iračkoj vladi, priopćile su obje strane.

Turska Uprava za komunikacije i ured iračkog premijera Alija al-Zaidija objavili su da su se turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan i al-Zaidi dogovorili o tom potezu na sastanku na marginama Opće skupštine UN-a u New Yorku.

„U okviru napretka koji je Irak postigao kroz sigurnosne mjere, turske snage postupno će predati bazu Bašika - Zelikan iračkoj saveznoj vladi, u skladu s dogovorenim mehanizmom i vremenskim rasporedom”, priopćio je u srijedu ured iračkog premijera, prenio je The Jerusalem Post.

Baza se nalazi u pokrajini Ninivi, nedaleko od grada Bašike i 20-ak kilometara sjeveroistočno od Mosula. Područje se nalazi na teritoriju pod upravom iračke savezne vlade i graniči s autonomnom regijom Iračkog Kurdistana. Irak se obvezao poduzeti mjere protiv stranih naoružanih skupina na području okruga Sindžara, koji se nalazi zapadnije, uz granicu sa Sirijom, i ondje obnoviti državnu vlast, stoji u priopćenjima.

vezane vijesti

Mirovni proces u tijeku

Turska je uspostavila svoju vojnu prisutnost u sjevernom Iraku 2015. godine u sklopu borbe protiv terorističke organizacije Islamske države (ISIS).

U prošlosti je Turska u više navrata izvodila zračne napade na zabranjenu Radničku stranku Kurdistana (PKK) u sjevernom Iraku te ondje održava nekoliko baza. Sjeverni Irak služi kao utočište za PKK, koji Turska, EU i SAD smatraju terorističkom organizacijom. Turska vlada trenutačno sudjeluje u mirovnom procesu s PKK-om te namjerava okončati višedesetljetni sukob.

Odluka o povlačenju turskih snaga odražava nastojanja obiju zemalja da povećaju suradnju nakon nekoliko godina napetosti. To uključuje pitanja poput opskrbe vodom iz rijeka Eufrat i Tigris, zajedničke infrastrukturne projekte koji obuhvaćaju naftovode te širenje cestovne i željezničke mreže.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
PITALI SMO VAS

PITALI SMO VAS

Novi Maksimir čitatelje tportala nije oborio s nogu: Evo kako ste glasali u anketama
RISKANTNO

RISKANTNO

Xi pred Trumpom spomenuo 'Tukididovu zamku': Što mu je time poručio?
borba brojkama

borba brojkama

'Tko tu koga pravi ludim?' Radnik pokazao svoju plaću, Grad uzvratio isplatnim listama ZET-a i Čistoće

najpopularnije

Još vijesti