Šuica kaže da se ljudi ne žele cijepiti zbog 'bivšeg sistema': Imali smo centralizirano donošenje odluka pa se znanosti ne vjeruje

Za tri tjedna u Strasbourgu počinje plenarno zasjedanje Konferencije o budućnosti Europe. Čitavu stvar vodi potpredsjednica Europske komisije za demografiju Dubravka Šuica s kojom je ovoga tjedna u Savudriji za Točku na tjedan razgovarala N1 televizije

Komentirajući budućnost Europske Unije nakon pandemije Dubravka Šuica je za N1 rekla:

“Možda je na početku pandemije bilo malih nesnalaženja, dijelo smo odgovorni, dijelom nismo, ali mislim da se jako dobro nosimo s krizom, mislim na Europsku komisiju. Osim što smo otkrili lijek i financirali cjepivo, da smo pomogli europskom gospodarstvu. Bez SURE programa i nekih drugih mnoga radna mjesta diljem EU bila bi ugašena, ali ne samo radna mjesta nego mala i srednja poduzeća. EU je to shvatila, olabavila procedure, to je dokaz da je biti u EU velika razlika, nego biti sam, izvan EU.”