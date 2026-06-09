Sudarili se tramvaj i automobil na Maksimiru: Formirala se kolona tramvaja

Prometna nesreća na križanju Maksimirske i Bukovačke ulice, u neposrednoj blizini Maksimirskog stadiona, jutros je izazvala ozbiljne poteškoće u tramvajskom prometu prema Črnomercu
U sudaru su sudjelovali osobni automobil i tramvaj ZET-a na liniji 11, zbog čega je promet na tom dijelu mreže privremeno bio blokiran, javlja Net.hr. Posljedice su se brzo osjetile duž trase, pa se kolona tramvaja formirala od Dubrave prema Maksimiru.
Zbog zastoja brojni putnici nisu mogli nastaviti vožnju te su do svojih odredišta morali krenuti pješice.
Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama, a zastoji su mogući u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na Istarskom ipsilonu (A8) između čvora i tunela Učka te na nekoliko dionica Ličke (DC1) i Jadranske (DC8) magistrale, izvijestili su iz Hrvatskog auto-kluba (HAK).
Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Iz HAK-a vozače upozoravaju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Povećana je gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca te Zagreb istok i Kosnica u smjeru Bregane.
U pomorskom prometu nema poteškoća.