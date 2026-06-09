Sudarili se tramvaj i automobil na Maksimiru: Formirala se kolona tramvaja

U sudaru su sudjelovali osobni automobil i tramvaj ZET-a na liniji 11, zbog čega je promet na tom dijelu mreže privremeno bio blokiran, javlja Net.hr. Posljedice su se brzo osjetile duž trase, pa se kolona tramvaja formirala od Dubrave prema Maksimiru.

Zbog zastoja brojni putnici nisu mogli nastaviti vožnju te su do svojih odredišta morali krenuti pješice.