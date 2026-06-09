BLOKADA PROMETA

Sudarili se tramvaj i automobil na Maksimiru: Formirala se kolona tramvaja

M.Č.

09.06.2026 u 07:54

Ilustrativna fotografija
Ilustrativna fotografija Izvor: Pixsell / Autor: Patrik Macek
Bionic
Reading

Prometna nesreća na križanju Maksimirske i Bukovačke ulice, u neposrednoj blizini Maksimirskog stadiona, jutros je izazvala ozbiljne poteškoće u tramvajskom prometu prema Črnomercu

U sudaru su sudjelovali osobni automobil i tramvaj ZET-a na liniji 11, zbog čega je promet na tom dijelu mreže privremeno bio blokiran, javlja Net.hr. Posljedice su se brzo osjetile duž trase, pa se kolona tramvaja formirala od Dubrave prema Maksimiru.

Zbog zastoja brojni putnici nisu mogli nastaviti vožnju te su do svojih odredišta morali krenuti pješice.

vezane vijesti

Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama, a zastoji su mogući u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na Istarskom ipsilonu (A8) između čvora i tunela Učka te na nekoliko dionica Ličke (DC1) i Jadranske (DC8) magistrale, izvijestili su iz Hrvatskog auto-kluba (HAK).

Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Iz HAK-a vozače upozoravaju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Povećana je gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca te Zagreb istok i Kosnica u smjeru Bregane.

U pomorskom prometu nema poteškoća.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
JAVLJA DRŽAVNI INSPEKTORAT

JAVLJA DRŽAVNI INSPEKTORAT

S hrvatskih polica povučeni francuski sirevi: Pronađen im je enterotoksin
sve ovisi o libanonu

sve ovisi o libanonu

Iran obustavio napade na Izrael, ali uz jedan uvjet: Sljedeći udar bit će mnogo snažniji
poruka iz beograda

poruka iz beograda

Vučić brani velika ulaganja u naoružanje: Bez toga Srbija ne bi postojala ni 48 sati

najpopularnije

Još vijesti