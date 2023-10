Sud vraća Grčkoj europski uhidbeni nalog radi nadopune

''Njegova osobna iskaznica je slučajno završila kod njegovog kolege s posla, a koji je bio u Grčkoj i u čijoj je torbi pronađen taj osobni dokument'', rekao je dodajući kako njegov branjenik nije mogao biti u Grčkoj jer je toj osobnoj iskaznici istekao rok trajanja.

''Da je s tom osobnom iskaznicom išao prijeći granicu, on uopće ne bi mogao biti to u mogućnosti. Ukoliko osoba uopće nije bila u Grčkoj, onda to dovoljno govori o ozbiljnosti grčkih istražnih tijela kada oni nisu uspjeli utvrditi niti da je ta osoba bila tamo, a terete je za sudjelovanje u zločinačkom udruženju'', dodao je.

Lukavec je istaknuo da se navijači, pored zločinačkog udruživanja, terete za palež, izazivanje eksplozija, dovođenje u opasnost općeopasnim radnjama i sredstvima i nasilničko ponašanje, ali ne i ubojstvo.

''Vezano za ubojstvo nema apsolutno nikakvih pomaka u istrazi. Nijedan Grk nije priveden. Sve skupa ne djeluje obećavajuće u smislu istražnih radnji koje se odvijaju u Grčkoj. Trenutno nemamo nikakvih osnova da budemo optimisti i sigurni s onim što se događa u grčkim zatvorima i kaznenoj istrazi'', kazao je.

Ranije određen pritvor trojici navijača

Postupajući po 10 europskih uhidbenih naloga pristiglih iz Grčke policija je krajem rujna privela pripadnike navijačke skupne Bad Blue Boysa koje grčko pravosuđe traži zbog sudjelovanja u neredima u kojima je uoči utakmice Dinama i AEK-a u kolovozu smrtno stradao 29-godišnji grčki navijač.

Nad osumnjičenim navijačima policija, prema neslužbenim podacima, nije provodila kriminalističko istraživanje već samo postupala po europskom uhidbenom nalogu.

Dvojici, 27-godišnjaku iz Velike Gorice i 28-godišnjaku iz Zagreba, dežurni suci istrage odredili su istražni zatvor zbog opasnosti od bijega, a iz istog razloga sutkinja istrage sisačkog Županijskog suda odredila je pritvor 29-godišnjaku.

Drugu dvojicu BBB-a, 43-godišnjaka i 21-godišnjaka, zagrebački sud pustio je na slobodu uz mjere opreza, dok za dijelom navijača obuhvaćenih EUN-om policija još traga.

Nakon što je 29-godišnji navijač AEK-a Michalis Katsouris 7. kolovoza ubijen u neredima uoči kvalifikacijske utakmice za Ligu prvaka, u Grčkoj su uhićena 102 navijača zagrebačkog Dinama koji u zatvorima čekaju završetak istrage.