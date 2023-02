Stručnjak za međunarodne odnose: 'Rusija sve i da osvoji Ukrajinu neće biti pobjednik'

Stručnjak za međunarodne odnose Goran Bandov u središnjem Dnevniku HTV-a rekao je kako Rusija teško može biti pobjednik. Ne čini mu se, kaže, da Kina podupire Rusiju. Nada se da do eskalacije problema u odnosima između SAD-a i Kine ipak neće doći kao ni do kineskog napada na Tajvan.

Nakon što su se uspjeli izboriti za tenkove Ukrajinci sada lobiraju da dobiju zapadne borbene zrakoplove. To bi se moglo dogoditi vrlo brzo, već u narednih nekoliko dana na marginama Međunarodne sigurnosne konferencije u Münchenu.

'Dvije države su vrlo zainteresirane da se ide u tom smjeru. To su Poljska i Nizozemska. One su i najavljivale mogućnost da se upravo na marginama ovog sastanka razgovara o tome. U ovom momentu još nismo potpuno sigurni hoće li to biti u ovom slučaju ili će biti u nekom narednom slučaju. Varšava će uskoro ugostiti predsjednika Bidena i to će biti fenomenalna prilika za samu Poljsku da istakne svoju zainteresiranost dodatno pomoći Ukrajini', rekao je Bandov na HTV-u.