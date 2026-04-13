Stručnjak upozorio na crni scenarij sukoba s Iranom: 'Europa će početi osjećati posljedice'

Počela je američka blokada iranskih pomorskih luka, što je ponovno podiglo cijene nafte, ali i ukazalo na mogućnost da se američko-iranski sukob neće tako brzo smiriti. No, stručnjak za međunarodne odnose s Fakulteta političkih znanosti, Robert Barić smatra da će na kraju drugi morati "počistiti" za Donaldom Trumpom.

"Ovo je zapravo potez kojim se Trump sad pokušava što je moguće brže izvući iz sukoba koji je sam započeo i ostaviti drugima da još rješavaju sve probleme koje je stvorio. Ovi pregovori nisu mogli uspjeti. Ne možete napraviti u doslovno 48 sati nešto. Kad je zadnji put bio sporazum, pregovori Amerike i Irana vodili su se dvije godine, posebno u cijelom nizu pitanja", rekao je Barić za RTL.

Smatra da Trump ima tri opcije. Prva je da proglasi pobjedu, a zatim se pokupi uz opravdanje da je unazadio iranski nuklearni program i vojsku. To bi po Bariću, značilo priznavanje strateškog poraza.

"Druga mogućnost da nastavi ovo bombardiranje Irana koji ne donosi rezultate jer se Iran pripremao tri desetljeća za takvu situaciju. I treća mogućnost da totalno eskalira, udari po energetskoj strukturi i po postrojenjima. Probat čak možda i izvesti desant na otoke s ovim snagama. Ne znam da bi uspio", rekao je Barić te dodao da bi to dovelo do iranske odmazde na zaljevskim zemljama.

To bi, pak, upozorio je, moglo dovesti do globalne recesije preko noći.