Stručnjak upozorio na crni scenarij sukoba s Iranom: 'Europa će početi osjećati posljedice'

Stručnjak za međunarodne odnose Robert Barić smatra da je američka blokada iranskih luka 'potez čovjeka koji je shvatio koliko je je pogriješio kad je mislio da će biti Venezuela dva. I sad se želi izvući na svaki način'
Počela je američka blokada iranskih pomorskih luka, što je ponovno podiglo cijene nafte, ali i ukazalo na mogućnost da se američko-iranski sukob neće tako brzo smiriti. No, stručnjak za međunarodne odnose s Fakulteta političkih znanosti, Robert Barić smatra da će na kraju drugi morati "počistiti" za Donaldom Trumpom.
"Ovo je zapravo potez kojim se Trump sad pokušava što je moguće brže izvući iz sukoba koji je sam započeo i ostaviti drugima da još rješavaju sve probleme koje je stvorio. Ovi pregovori nisu mogli uspjeti. Ne možete napraviti u doslovno 48 sati nešto. Kad je zadnji put bio sporazum, pregovori Amerike i Irana vodili su se dvije godine, posebno u cijelom nizu pitanja", rekao je Barić za RTL.
Smatra da Trump ima tri opcije. Prva je da proglasi pobjedu, a zatim se pokupi uz opravdanje da je unazadio iranski nuklearni program i vojsku. To bi po Bariću, značilo priznavanje strateškog poraza.
"Druga mogućnost da nastavi ovo bombardiranje Irana koji ne donosi rezultate jer se Iran pripremao tri desetljeća za takvu situaciju. I treća mogućnost da totalno eskalira, udari po energetskoj strukturi i po postrojenjima. Probat čak možda i izvesti desant na otoke s ovim snagama. Ne znam da bi uspio", rekao je Barić te dodao da bi to dovelo do iranske odmazde na zaljevskim zemljama.
To bi, pak, upozorio je, moglo dovesti do globalne recesije preko noći.
'Iran može izdržati još'
Trump se, smatra stručnjak, nada napraviti ekonomsku štetu Iranu, jer američka mornarica nema snage blokirati svih 3800 kilometara iranske obale. No, Iranci imaju i kopnene alternative.
"To su naftovod i prema Turskoj i prema Armeniji i prema Iraku, a posebno u Iraku, gdje je bila standardna praksa za vrijeme prijašnjih sankcija. Da se iranska nafta miješala s iračkom i izvozila. Ima naftni terminal na Kaspijskom moru, ima krijumčarenje preko pakistanske granice masovno. Prema tome, Iran može izdržati još dosta duže nego što to može Trump, a Trump ima vremenski rok. I to sad dva.
Projektili i presretači se luđački troše. Jedna strateška rezerva mora se držati zbog mogućeg sukoba s Kinom i negdje u svibnju neće se moći dalje. I drugo, u roku 60 dana od početka sukoba, američki predsjednik mora od Kongresa zatražiti dalje financiranje i odobrenje za daljnje vođenje rata, inače mora automatski povući sve snage", otkrio je Barić.
Dodaje da je američka blokada "potez čovjeka koji je shvatio koliko je je pogriješio kad je mislio da će biti Venezuela dva. I sad se želi izvući na svaki način."
"Brodarske tvrtke i osiguravajuće tvrtke neće uopće obnoviti promet dok se situacija potpuno ne normalizira. U Zaljevu imate 400 tankera koji čekaju da se normalizira. Ali tu su i kontejnerski brodovi. 100 kontejnerskih brodova čeka da izađe u Zaljev, ali niti jedan da uđe", rekao je Barić.
Recesija je najgori scenarij
Istaknuo je da je recesija najgori scenarij. Normalizacija transportnih puteva bi mogla potrajati šest do osam mjeseci nakon završetka sukoba.
"Saudijska Arabija, UAE, Kuvajt, svi su morali zaustaviti proizvodnju i crpljenje nafte i rafinerija jer jednostavno nemaju gdje to izvoziti, a to nije proces da samo pritiskom na dugme pokrenete. To treba možda i do mjesec dana da se to normalizira. Prema tome, već sada se vide posljedice. Azijske ekonomije su već gadno pogođene.
Za Europu se procjenjuje da će idućih deset do petnaest dana početi ozbiljno osjećati posljedice svega jer kad je počelo sve ovo imale su zalihe nafte. Sada države doslovno nude više cijene tankerima na otvorenom moru za plin i naftu. Prema tome, mi ćemo početi osjećati punu težinu svega ovog za jedno deset do petnaest dana", istaknuo je Barić.
Stručnjak zaključuje da je Iran zadao, ali i zadobio velike gubitke. Dodao je da će se susjedne zemlje dogovoriti s Iranom, jer će Amerika otići, kako je otišla iz Vijetnama, Iraka i Afganistana.