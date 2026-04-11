Trump noćas žestoko zaprijetio Iranu: Nemate nikakve karte u rukavu, spremni smo na novi udar

Napetosti dodatno rastu u trenutku kada su pregovori ionako krhki, a situaciju kompliciraju i izraelski napadi u Libanonu, koji ostaju jedno od glavnih otvorenih pitanja.

Trump: Hormuški tjesnac uskoro će se otvoriti

Trump je uoči sastanka američke i iranske delegacije u Islamabadu izjavio kako očekuje smirivanje situacije u jednoj od ključnih svjetskih pomorskih točaka.

‘Hormuški tjesnac uskoro će se otvoriti’, poručio je, prenosi Sky News.

Naglasio je i kako je ključni cilj pregovora spriječiti Iran u razvoju nuklearnog oružja, istaknuvši pritom da Sjedinjene Države ne razmatraju alternativne scenarije.

‘Ne trebamo rezervni plan, jako smo ih udarili, naša je vojska moćna’, rekao je Trump.

Prijetnje novim udarima i pritisak na Iran

Istodobno, američki predsjednik dodatno je pojačao retoriku, poručivši da je Washington spreman na nove vojne akcije ako pregovori propadnu.

‘I moraju shvatiti da nemaju nikakve karte u rukavu’, naglasio je Trump, aludirajući na pregovaračku poziciju Irana.

U pozadini svega ostaje i nestabilna situacija u regiji, posebice izraelski napadi u Libanonu, koji predstavljaju jednu od ključnih prepreka postizanju trajnijeg primirja i dodatno opterećuju pregovore.