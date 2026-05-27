Stručnjaci više ne vide nadu: More će progutati slavni američki grad već u ovom stoljeću

Jedan od kulturnih simbola Amerike već bi ovog stoljeća mogao postati gotovo potpuno okružen morem, upozorava analiza objavljena u časopisu Nature Sustainability. Znanstvenici smatraju da bi grad već sada trebao početi planirati preseljenje stanovništva kako bi se izbjegao kaotičan raspad zajednice

New Orleans je grad s 360 tisuća stanovnika, a nalazi se većinom ispod razine mora, usred delte koja se ubrzano smanjuje. Okružen je močvarama koje su ga štitile od uragana i olujnih udara, no one nestaju zbog urbanizacije, naftne industrije i riječnih nasipa, a od 1930-ih Louisiana je izgubila oko 5200 četvornih kilometara močvarnog područja. Prema analizi, razina mora uz obalu Louisiane mogla bi porasti između tri i sedam metara te je ta regija, kako navode autori studije, već 'prešla točku bez povratka'. 'New Orleans bi do kraja stoljeća mogao postati okružen Meksičkim zaljevom', upozoravaju znanstvenici koje prenosi CNN.

Iseljavanje koje traje desetljećima Stanovnici obalnog dijela Louisiane već desetljećima napuštaju to područje. Nakon Katrine 2005. godine New Orleans je izgubio oko četvrtine stanovništva, a svaki novi veliki uragan ili poplava samo ubrzavaju iseljavanje. No situacija bi mogla postati još teža jer je nedavna studija pokazala da čak 99 posto stanovnika New Orleansa živi u području visokog rizika od poplava. 'Ako grad ponovno pogodi uragan razmjera Katrine, gotovo svi stanovnici pretrpjeli bi štetu od poplava', upozorio je geograf Wanyun Shao sa Sveučilišta Alabama. Autori studije smatraju da bi izostanak organiziranog plana preseljenja najviše pogodio siromašnije stanovništvo. Kako broj stanovnika pada, slabe javne usluge, rastu cijene osiguranja, a vrijednost nekretnina pada. 'Ako je jasno da ćemo se jednog dana ipak morati povući, želimo li čekati da ljudi ostanu bez svega i da nastupi kriza?' ističe Brianna Castro, jedna od autorica istraživanja.