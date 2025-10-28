Melissa je sada uragan 4. kategorije: Gubi snagu, ali je i dalje opasan

Uragan pete, odnosno najviše kategorije s vjetrovima brzine do 280 kilometara na sat, već je prouzročio tri smrti u Jamajci, tri u Haitiju i jednu u Dominikanskoj Republici . Uragan Melissa trebao bi pogoditi Jamajku između 16:30 i 17:00 po hrvatskom vremenu.

Očekuje se da će Melissa prouzročiti poplave na priobalnom području u visini do četiri metra u utorak te obilne kiše u unutrašnjosti otoka, upozorio je Michael Brennan, ravnatelj NHC-a. Zabrinutost je dodatno uvećana zbog činjenice da se uragan kreće veoma sporo, pri brzini od četiri kilometra na sat, što znači da bi obilne kiše i snažni vjetrovi mogli potrajati.

Posljednji veći uragan koji je došao na Jamajku bio je uragan Gilbert u rujnu 1988. koji je ubio 40 osoba i prouzročio veliku štetu.