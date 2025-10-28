PRATIMO UŽIVO

Melissa je sada uragan 4. kategorije: Gubi snagu, ali je i dalje opasan

Izvor: EPA  /  Autor: EPA/RUDOLPH BROWN/Goes-19/Cira/Noaa / Zuma Press / Profimedia
Uragan Melissa, možda najsnažniji koji će pogoditi Jamajku i koji je već doveo do smrti tri osobe, doći će na tlo karipske zemlje u utorak, gdje prijeti katastrofalnim poplavama i klizištima

Uragan pete, odnosno najviše kategorije s vjetrovima brzine do 280 kilometara na sat, već je prouzročio tri smrti u Jamajci, tri u Haitiju i jednu u Dominikanskoj Republici. Uragan Melissa trebao bi pogoditi Jamajku između 16:30 i 17:00 po hrvatskom vremenu.

Očekuje se da će Melissa prouzročiti poplave na priobalnom području u visini do četiri metra u utorak te obilne kiše u unutrašnjosti otoka, upozorio je Michael Brennan, ravnatelj NHC-a. Zabrinutost je dodatno uvećana zbog činjenice da se uragan kreće veoma sporo, pri brzini od četiri kilometra na sat, što znači da bi obilne kiše i snažni vjetrovi mogli potrajati.

Posljednji veći uragan koji je došao na Jamajku bio je uragan Gilbert u rujnu 1988. koji je ubio 40 osoba i prouzročio veliku štetu.

    Melissa i dalje gubi snagu, ali ostaje vrlo opasan uragan dok se kreće preko Jamajke.

    Starlink će biti besplatn za one koji su pogođeni uraganom Melissa, priopćila je danas tvrtka.

    Potpuna procjena štete koju je prouzročio uragan Melissa na Jamajci mogla bi biti dugotrajan proces, rekao je direktor američkog Nacionalnog centra za uragane.

    'Možda će trebati dani do tjedni da se u potpunosti shvati opseg onoga što se ovdje događa i što će se događati u sljedećih nekoliko sati', rekao je Michael Brennan za CNN.

    Melissa je pogodila Jamajku kao oluja 5. kategorije s vjetrovima od 299 km/h - najjača oluja ikad zabilježena koja je udarila u tu državu. Sada se kreće iznad Jamajke, donoseći katastrofalne vjetrove, poplave i po život opasne olujne udare.

    Jamajčanska regionalna zdravstvena uprava za jugoistok izdala je upozorenje da bi kiša i poplave mogle 'dovesti do raseljavanja krokodila iz njihovih prirodnih staništa'. Poplave bi mogle natjerati krokodile da emigriraju u stambena područja u potrazi za suhim tlom.

    Vlasti savjetuju Jamajčanima da izbjegavaju poplavljena područja i rijeke te da ne pokušavaju uhvatiti raseljene krokodile.

    Vjeruje se da na Jamajci živi manje od 1000 životinja, prema lokalnim medijima, koje se uglavnom mogu naći duž južne obale.

    Uragan Melissa pogodio je Jamajku

    Izvor: EPA / Autor: RUDOLPH BROWN

     Bolnica u župi St Elizabeth na Jamajci koja je najteže pogođena uraganom Melissa, pretrpjela je veliku štetu, rekli su dužnosnici za Guardian. Ranije ovog tjedna ministar zdravstva Christopher Tufton identificirao je bolnicu kao jednu od tri obalne ustanove koje su posebno ugrožene.

    Tufton je u utorak poslijepodne potvrdio štetu, dodajući da je 75 pacijenata bolnice evakuirano na viši kat prije nego što su se dijelovi krova urušili. Tufton je rekao da bolnica radi s oko 50 posto kapaciteta. 'Administrativno krilo je znatno oštećeno vjetrom. Nitko nije bio tamo, tako da nitko nije ozlijeđen jer je to područje evakuirano', rekao je.

    Sporo kretanje uragana Melissa preko Jamajke jedan je od razloga zašto se smatra tako opasnim. Matthew Sitkowski, urednik za znanost na The Weather Channelu, kazao je da se Melissa trenutno kreće brzinom od oko 13 km/h.

    'To znači dulje vrijeme s vrlo jakim vjetrovima', rekao je za Sky news.

    'To znači da će kiša imati više vremena za akumulaciju. Jako smo zabrinuti zbog situacije s poplavama i klizištima na otoku', dodao je.

    Sitkowski kaže da prije nije bilo mnogo jakih uragana koji su izravno prošli preko Jamajke, što Melissu čini 'posebno povijesnom i razornom olujom'.

    Stižu nove snimke s Jamajke preko koje prelazi razorni uragan Melissa.

    Diljem Jamajke stižu dojave da nema interneta. Mostovi i ceste diljem zemlje su poplavljeni, uključujući neke od glavnih cesta koje vode do udaljenih područja, objavila je jamajčanska Nacionalna agencija za radove.

    Associated Press izvještava o jakim poplavama na jugozapadu Jamajke, kao i o brojnim zgradama s teškim strukturnim oštećenjima, uključujući oštećene krovove, te mnogim cestama blokiranim srušenim drvećem i kamenjem.

    Brzina vjetra uragana Melissa smanjila kako prelazi kopnom na Jamajci. Od 14 sati po lokalnom vremenu maksimalni vjetrovi uragana iznose 265 km/h, što je 32 km/h manje nego prije samo sat vremena, prema Nacionalnom centru za uragane.

    Iako kopno postepeno smanjuje jačinu uragana, Melissa je toliko snažna da pad brzine vjetra ne utječe značajno na njezin utjecaj.

    Centar za uragane upozorio je da Jamajci prijete katastrofalni vjetrovi, bujične poplave i olujni udari.

    Premijer Jamajke, Andrew Holness, oglasio se nekoliko minuta nakon što je uragan pogodio kopno. U svojoj prvoj javnoj izjavi otkako je oluja stigla, Holness je usmjerio pažnju na pomoć koja će biti potrebna nakon što uragan prođe.

    Premijer je rekao da je pokrenuta posebna internetska stranica za pružanje pomoći te dodao da će 'oporavak zahtijevati svaku ruku pomoći' nakon razaranja koje je ostavila Melissa.

    Također je ponovio da je Melissa 'ozbiljna prijetnja životima i egzistenciji Jamajčana'.

    'Zajedno, budimo spremni zaštititi obitelji, pomoći im u oporavku, obnoviti domove i vratiti sredstva za život nakon što oluja prođe', napisao je Holness.

