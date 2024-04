Temperatura u Hrvatskoj toliko će porasti da ćemo 'gubiti' 22 dana godišnje

Koristeći podatke iz 50 različitih klimatskih modela, stručnjaci s Massachusetts Institute of Technology (MIT) zacrtali su kako će broj 'dana na otvorenom' u raznim destinacijama diljem svijeta rasti ili padati do 2100. Ovi 'dani na otvorenom' odnose se na razdoblja od 24 sata kada su temperature dovoljno ugodne za većinu ljudi da se bave aktivnostima na otvorenom, bilo zbog posla ili u slobodno vrijeme, prenosi Euronews. To su dani kada nije ni prevruće ni prehladno, što znanstvenici smatraju otprilike između 10 i 25 stupnjeva Celzija, te da u njima ekstremnih vremenskih nepogoda.