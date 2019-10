Štromar spreman na sve: Teško je bilo ući u ovu Vladu, puno će lakše biti izaći

Potpredsjednik Vlade Predrag Štromar novinarima je prije ulaska u Banske dvore odgovorio što misli o mogućnosti prijevremenih izbora, a komentirao je i prijepor HDZ-HNS oko povećanja koeficijenata složenosti posla učiteljima u kojima nijedna strana ne odstupa od svojih stajališta.

'Prije dvije i pol godine ušli smo u ovu Vladu kako bi mogli omogućiti našim najmlađima da se obrazuju na kvalitetan način, radi reforme obrazovanja i mi to radimo. Onda smo bili kritizirani, bilo je podmetanja, bilo je svega, došli smo do faze kada su na redu učitelji, sve smo učinili do sada i dalje ćemo to raditi', odgovorio je potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva, HNS-ov Predrag Štromar na pitanje novinara zna li kada će biti izvanredni izbori, javlja N1.