Na pitanje boji li se kaznenog progona Kuščević poručio: 'Hvaljen Isus. Ne bojim se'

Lovro Kuščević dan nakon što je dao ostavku upitan je je li otišao iz Vlade jer HDZ-u radi preveliku političku štetu, na što je kratko odgovorio kako to nije razlog ostavke, dok je na pitanje boji li se kaznenog progona odvratio s 'Hvaljen Isus'

Predsjednik Kluba HDZ-a Branko Bačić rekao je kako je razlog ostavke Lovre Kuščevića svakodnevno produciranje novih okolnosti oko rada ministra. 'To je otežavalo rad Vlade, prvenstveno ministrov rad, te se nije mogao posvetiti svom poslu u Vladi, a bilo je to očekivano od njega i premijer je to prihvatio', rekao je Bačić.

'Ostavka ministra nema veze s ultimatumom HNS-a', kazao je Bačić.