Kuščević: Protiv mene se urotila ljevica i interesna skupina oko Željke Markić

Lovro Kuščević, sad već bivši ministar uprave i politički tajnik HDZ-a, poručio je da se protiv njega urotila čitava ljevica, a priključila joj se interesna skupina koju okuplja Željka Markić

'Tragikomično je da je moj odlazak, zapravo, njihov neuspjeh jer je spriječio ono što i jedni i drugi žele, a to je destabilizacija Vlade i prijevremeni izbori. Vjerujem da te skupine, ma kako one sebe nazivale, neće stati na bračkom ministru. Bit će tu još pokušaja rušenja, sve dok se ne dođe do otoka Krka', rekao je Kuščević za Večernji list odbijajući dalje pojasniti kontekst otoka Krka.