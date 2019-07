Darko Nekić: Tko je mogući Kuščevićev nasljednik?

Nakon ostavke Lovre Kuščevića nameće se pitanje tko će biti novi ministar uprave. Kao njegov potencijalni nasljednik najčešće se spominjao državni tajnik u Ministarstvu uprave Darko Nekić

Kuščevića će u Ministarstvu uprave za početak zamijeniti državni tajnik, to može biti bilo tko od troje tajnika u tom ministarstvu, no očekuje se da bi to mogao biti Darko Nekić, bivši gradonačelnik Senja.

'Nekić je upućen u posao, bio je povjerenik kad je raspušten ličko-senjski HDZ, odan je Plenkoviću, a s obzirom na to da u Vladi i nema nikog iz Like, mislim da bi upravo on mogao biti novi ministar uprave', procijenio je prije nekoliko dana za Jutarnji list istaknuti član stranke prije Kuščevićeve ostavke.