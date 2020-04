Potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva Predrag Štromar u intervjuu Hini najavljuje da Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom uskoro ide u javnu raspravu, kako bi čuli što građani misle o njemu i dali im mogućnost da iznesu svoje prijedloge

Ministri Ćorić i Marić su brzo reagirali na naš poziv, uključio se i premijer Plenković i tako smo i došli do odluke da država osigura potrebna financijska sredstva za sufinanciranje dijela potrebnih radova. Vode se razgovori sa Svjetskom bankom oko sufinanciranja sanacije dimnjaka na zgradama koje su oštećene u potresu, a s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike radi se na modelu za sufinanciranje kupnje novih kondenzacijskih bojlera.

Kad bi mogle biti prve procjene? Statičari nisu još ni obišli sve oštećene zgrade.

Kad ste spomenuli statičare, teško mi je naći riječi da im zahvalim. Ti ljudi su od potresa, od 22. ožujka, na terenu, odradili su lavovski posao. Dosad su pregledali više od 11.000 zgrada, a njihov posao je bitan zbog sigurnosti građana, ali je i temelj za daljnje procjene ukupne štete. Da bi što prije dobili iznos štete, Ministarstvo je s Građevinskim fakultetom i Hrvatskom komorom inženjera građevinarstva okupilo radnu skupinu od preko 20 stručnjaka, mahom projektanata zidanih konstrukcija koji imaju iskustva u složenim projektima rekonstrukcije različitih zgrada, od jednostavnih obiteljskih kuća do pojedinačnih kulturnih dobara od iznimnog značaja.

Stručnjaci su detaljno razradili petnaestak primjera zgrada različite složenosti te su za njih predvidjeli metode obnove te će na temelju toga razraditi troškove svake razine obnove koje su u skladu s novim Zakonom. Tako da ćemo okvirni iznos štete imati vrlo skoro.

Država ide u taj posao zajedno s Gradom Zagrebom. Znači li to da nema više nesuglasica između Vas i Milana Bandića?

Sukoba imamo koliko hoćete, ali ovo nije vrijeme za upiranje prstom, dokazivanja i osobne tenzije. Nemam problema s tim da sjednem s kim god treba i koliko god puta treba, a sve razumne prijedloge ću uvažiti. One druge nemam namjeru komentirati. Nemamo pravo na osobne sukobe dok se radi o krovu nad glavom i sigurnosti građana. Treba nam sinergija svih službi Grada Zagreba i Vlade, a posebice struke. Radimo intenzivno na tome.

Mogu li građani ipak krenuti sami sa sanacijom dok se čeka Zakon? Nezadovoljstvo u centru Zagreba raste.

Građani Zagreba, ali i dijela Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije su preživjeli traumu. Nije ovo sitnica. Ljudi nemaju svoj dom i sve što kažu su u pravu. Naše je da riješimo u hodu stvari, pa i one koje nisu u našem resoru i koje stoje neriješene godinama. Nema sad tko je kriv. Više puta me se prozivalo da mi se žuri. Da, žuri mi se jer ti ljudi ne mogu čekati. No, s druge strane taj Zakon mora biti utemeljen na onome što kaže struka. Zato smo zajedno sjeli za stol, uključena je sva struka. Trebaju nam najbolji od konzervatora, inženjera, arhitekata do toga da želimo i dobre mehanizme financijske kontrole kako bismo odmah odmakli lovce u mutnom koji se pojave kad su velike javne investicije u pitanju.

Dio građana želi samostalno i odmah krenuti s obnovom, što naravno mogu, i radimo na tome da se omogući povrat sredstava za sve zahvate koji će biti obavljeni prema pravilima struke. Trenutno važeća građevinska regulativa omogućava uklanjanje posljedica potresa koji je umanjio ili ugrozio uporabljivost građevina izvođenjem radova izvanrednog održavanja na način da se odgovarajućim ispravnim jednakovrijednim dijelovima zamjene dijelovi građevine i oprema, uređaji i instalacije koje su oštećene.

je moguće izvršiti zamjenu krovnog pokrova bez potrebe za izradom projekta, dok se izmjena krovne konstrukcije, zidova, stupova ili dimovodne cijevi provodi isključivo na temelju projekta izrađenog od ovlaštenih osoba. Za konstrukcije su nadležni ovlašteni inženjeri građevinarstva, a za dimnjake ovlašteni inženjeri građevinarstva i strojarstva. Za cjelovitu obnovu potresom oštećene zgrade i poboljšanje njezine otpornosti na djelovanje potresa potrebno je izraditi posebni projekt. Apeliram na upravitelje zgrada da se prime posla, na njima je da angažiraju inženjere građevinarstva i strojarstva i da dogovore hitne sanacije.

Premijer Plenković pozvao je ministre da ponude prijedloge za gospodarsko reaktiviranje. S čime ćete Vi izaći pred premijera?

Prijedloge smo poslali, ali više o tome nakon što svoj dio kažu epidemiolozi. Građevina je jedna od grana koja najbrže pokreće gospodarstvo. Radimo i dalje intenzivno na digitalizaciji da možemo lakše i jednostavnije izdavati dozvole. Druga stvar je da trebamo osigurati dobavljanje građevinskog materijala preko trgovačkih lanaca i tvornica, osigurati radna mjesta za radnike u građevinskoj industriji te osigurati dovoljno radnika u građevini.