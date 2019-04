Štrajk u Uljaniku se nastavlja

Predsjednik Štrajkaškog odbora Uljanika Boris Cerovac rekao je u ponedjeljak nakon sastanka tog odbora kako radnici Uljanika - bez obzira na to što ga je Sindikat metalaca Hrvatske (SMH) odlučio prekinuti - nastavljaju štrajk, a Jadranski sindikat i Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije dijele mišljenje da se radnike ne može vratiti na posao budući da sedam mjeseci nisu dobili plaću

"Mi nastavljamo sa štrajkom sve do ispunjenja naših zahtjeva, a to je isplata plaća za sedam mjeseci", rekao je novinarima Cerovac koji je i čelnik Jadranskog sindikata.

"Tko je tako naivan da prekine štrajk ? Pa mi nismo sedam mjeseci dobili plaću, radnici su gladni, u Uljaniku se krše gotovo sve konvencije međunarodnih organizacija rada. Još jednom apeliram da se čim prije donese odluka o Uljaniku", poručio je Šverko.

U vezi s prijetnjama odvjetničkog tima australskog brodovlasnika da će podignuti tužbu protiv Uprave društva i Štrajkaškog odbora ako kooperantima ne dopuste rad na polarnom kruzeru, Cerovac je istaknuo kako Štrajkaški odbor svim kooperantima od petka dopušta rad na kruzeru.

"To što se njihov materijal nalazi u skladištu, što su im potrebne radionice, alati i uređaji, to nije razlog da prekinemo štrajk radnika. Uostalom, to nije pod ingerencijom Štrajkaškog odbora, već samog poslodavca", poručio je Boris Cerovac i ponovio kako nitko ne zabranjuje rad kooperantima.

Cerovac je izvijestio novinare kako je Štrajkaški odbor jutros održao novi sastanak s Upravom Uljanika, ali nije dobio nikakve pozitivne informacije.

"Nažalost, nikakvih pozitivnih pomaka nema i ne znamo u kojem smjeru ide rasprava o restrukturiranju", zaključio je Cerovac, koji je izjavu ministra gospodarstva Darko Horvata koju su prenijeli neki mediji o tome kako se razmatra mogućnost gradnje i obnove Jadrolinijine flote u Uljaniku i "3. maju" ocijenio neozbiljnom.

"To su samo floskule. Razvlače nas već godinu i pol, poigravaju se sudbinom radnika i zato im više ne vjerujem", poručio je Boris Cerovac.

Predsjednica Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije Marina Cvitić rekla je za Hinu kako bi od sindikata bilo neozbiljno i neodgovorno pozvati Uljanikove radnike da se vrate na posao i da prekinu štrajk u situaciji kad već sedam mjeseci nisu dobili plaću.

"Kako nekome reći da se vrati na posao kada nije postignut glavni cilj štrajka, a to je isplata plaća?" upitala je Cvitić.