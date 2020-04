Što je to Institut za metriku i procjene u zdravstvu (IHME), na čemu temelji svoja predviđanja i možemo li se uopće pouzdati u njih, pitamo ugledne hrvatske stručnjake Ivana Đikića i Dragana Primorca

Time Institut želi pomoći nadležnima i utvrditi gdje su im slabe točke kako bi pravovremeno povećali kapacitete i potrebnu opremu tijekom vrhunca epidemije, a koju predviđaju za sredinu travnja, kaže Primorac.

'Podatke temelje na pridržavanju svih mjera koje se trenutno provode u pojedinim državama, od samoizolacije, preko karantena, do socijalnog distanciranja', kaže Primorac. 'To znači da su njihova predviđanja temeljena na trenutnom ponašanju zdravstvenih sustava. No moram istaknuti da u brojnim državama dolazi ili će doći do promjene ponašanja, poput popuštanja mjera koje naprimjer uskoro uvodi Austrija. To znači da su ta predviđanja podložna promjenama.'

I doista, ovaj model redovito se ažurira novim podacima kako bi se dobio najsuvremeniji mogući alat za planiranje. IHME-ov model ujedno govori da će socijalno distanciranje vjerojatno dovesti do kraja prvog vala epidemije početkom lipnja. Hoće li doći do drugog vala, to će ovisiti o onome što činimo kako bismo izbjegli ponovno uvođenje Covida-19 u populaciju.