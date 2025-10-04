Konzul u Frankfurtu: 41-godišnji Hrvat priveden zbog drona. Nije ruski špijun!

Kako je javio Bild, zasad nema nikakvih naznaka da je osumnjičeni povezan s Rusijom. Još uvijek nije razjašnjeno o kakvoj se letjelici radilo – je li riječ o komercijalnom dronu za amatere ili većem modelu. Protiv 41-godišnjaka pokrenut je prekršajni postupak.

Zahvaljujući sustavu za detekciju, dron je brzo lociran u zapadnom dijelu aerodroma, na udaljenosti od oko 700 metara, te je odmah zaplijenjen. Prekid zračnog prometa nije bio potreban, potvrdio je glasnogovornik frankfurtske policije za Njemačku tiskovnu agenciju DPA.

Ipak, hrvatski konzul u Frankfurtu Vedran Konjevod inzistira na tome da hrvatski državljani nije uhićen. 'Hrvatski 41-godišnji državljanin je upravljao dronom u blizini zone leta Zračne like Frankfurt. To je civilni dron. Nije uhapšen i nije ruski špijun. Policija je uzela njegove podatke. Vjerojatno će biti proveden prekršajni postupak', kazao je konzul Konjevod za RTL.