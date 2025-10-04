SVE ČEŠĆI INCIDENTI

Konzul u Frankfurtu: 41-godišnji Hrvat priveden zbog drona. Nije ruski špijun!

B. S,

04.10.2025 u 16:59

Zračna luka u Frankfurtu (ilustracija)
Zračna luka u Frankfurtu (ilustracija) Izvor: EPA / Autor: ARMANDO BABANI
Bionic
Reading

U zračnoj luci u Frankfurtu u četvrtak je uočen dron, a 41-godišnji hrvatski državljanin uhićen je pod sumnjom da je njime upravljao, javili su njemački mediji. Informaciju da je Hrvat uhićen opovrgnuo je hrvatski konzul u Frankfurtu Vedran Konjevod

Kako je javio Bild, zasad nema nikakvih naznaka da je osumnjičeni povezan s Rusijom. Još uvijek nije razjašnjeno o kakvoj se letjelici radilo – je li riječ o komercijalnom dronu za amatere ili većem modelu. Protiv 41-godišnjaka pokrenut je prekršajni postupak.

Zahvaljujući sustavu za detekciju, dron je brzo lociran u zapadnom dijelu aerodroma, na udaljenosti od oko 700 metara, te je odmah zaplijenjen. Prekid zračnog prometa nije bio potreban, potvrdio je glasnogovornik frankfurtske policije za Njemačku tiskovnu agenciju DPA.

Ipak, hrvatski konzul u Frankfurtu Vedran Konjevod inzistira na tome da hrvatski državljani nije uhićen. 'Hrvatski 41-godišnji državljanin je upravljao dronom u blizini zone leta Zračne like Frankfurt. To je civilni dron. Nije uhapšen i nije ruski špijun. Policija je uzela njegove podatke. Vjerojatno će biti proveden prekršajni postupak', kazao je konzul Konjevod za RTL.

tportal
Izvor: Profimedia / Autor: Frank Hoermann/SVEN SIMON / imago stock&people / Profimedia

Policija naglašava kako ovaj let nije povezan s nedavnim incidentima u Münchenu. Tamo su, podsjećamo, u pitanju bili vojni izviđački dronovi, iako motiv i porijeklo letjelica ostaju nepoznati. Također se još ne zna postoji li ikakva poveznica s viđenjima dronova na sjeveru Njemačke ili u Danskoj.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
pogled preko bare

pogled preko bare

Miješaju se karte u SAD-u: Sljedeći dani mogli bi biti ključni za Trumpovu budućnost
VAŽNA ODLUKA

VAŽNA ODLUKA

Milijarder Babiš uvjerljivo vodi na izborima u Češkoj, ali do vlasti neće moći sam
NAPETO U CRNOJ GORI

NAPETO U CRNOJ GORI

Incident u Morinju: Crnogorska vojska zabranila snimanje polaganja vijenaca

najpopularnije

Još vijesti