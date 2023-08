Što sve znamo o novoj podvarijanti koronavirusa: Koliko je Eris zapravo opasan?

Covid je dosad mutirao više puta, a sve te nove njegove genetske inačice nazivaju se sojevima ili varijantama virusa, a njihove podvrste podvarijante. EG.5 još je jedna od podvarijanti soja omikron, a prvi put je uočen u veljači ove godine. Od tada do danas broj zaraženih ovom podvarijantom u stalnom je porastu. Kako piše BBC, nadimak Eris EG.5 zaradio je na društvenim mrežama.

Eris je vrlo sličan podvarijanti EG.5.1., koja je prema posljednjim podacima u Velikoj Britaniji prisutna u jednom od sedam slučajeva zaraze covidom. Pored Velike Britanije, novi val epidemije prijavljen je u SAD-u, Indiji i Japanu, a Francuskoj je u prvom tjednu kolovoza isto tako krenuo rasti broj zaraženih. U SAD-u je Eris po prisutnosti nadmašio druge podvarijante omikrona.

Je li Eris opasniji od drugih varijanti?

Iz WHO-a ističu kako zasad ništa ne upućuje na to da je riječ o podvarijanti koja uzrokuje teža oboljenja. Prema sadašnjim informacijama, rizici nisu veći u odnosu na ostale varijante koje trenutačno cirkuliraju. Ipak, neki testovi sugeriraju da može izbjeći naš imunološki sustav lakše nego ostale varijante, no to ne znači i da uzrokuje teža oboljela.