Što se to događa? Meron se povukao iz Žalbenog vijeća Karadžiću nakon što su mijenjani suci i u procesu Mladiću

Predsjednik Mehanizma za međunarodne kaznene sudove (MMKS) Theodor Meron odlučio se povući s mjesta predsjedajućeg u Žalbenom vijeću u predmetu Radovanu Karadžiću. Odluka je uslijedila dva dana nakon što je Karadžić, koji je u prvostupanjskom postupku pred Haškim tribunalom osuđen na 40 godina zatvora za genocid u Srebrenici i zločine protiv čovječnosti, uložio zahtjev da se sudac Meron izuzme iz Žalbenog vijeća

Meron je kao predsjednik Mehanizma za međunarodne kaznene sudove , nasljednika Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju, kolokvijalno zvanog Haški sud , tada prihvatio argument obrane da su prizivni suci sudili u drugim slučajevima pred Haškim sudom koji su se bavili činjenicama koje Mladić osporava te da bi to moglo izazvati zabrinutost za nepristranost suda.

'Ne znam koji su argumenti, a koje bi obrana stavila za izuzeće suca Merona, ali znam da je on s obzirom na svoju dob krhkog zdravlja. Vjerujem da je jednostavno odlučio da će se ukloniti iz toga predmeta jer ga iscrpljuje i čini mu dodatni teret. Ne mislim da bi on na bilo koji način mogao biti pristran. To je čovjek od osamdeset godina koji je prošao sve i svašta u životu te nema nikakvih osobnih ambicija i afiniteta prema ovome ili onome', smatra Mikuličić.

Što se tiče zahtjeva obrane koji se temelji na činjenici da je Meron sudio i osudio brojne Karadžićeve podređene, Mikuličić kaže da to nije nikakav argument. Za traženje otklona suca potrebno je imati argument, navodi, koji ukazuje u konkretnom predmetu na pristranost suca.

Nekadašnji Markačev odvjetnik ne smatra da će se nešto bitno promijeniti navedenim izmjenama sudaca u predmetima Karadžić i Mladić.

'Svi suci tamo rade po praksi koju je u posljednjih 20 godina ustanovio Haški tribunal i smatram da je svejedno tko sudi. Ovdje nema ni natruhe našeg pristupa pravosuđu', zaključio je Mikuličić.