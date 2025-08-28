Prošlo je 25 godina od ubojstva Milana Levara, počinitelji još uvijek nisu otkriveni

Predsjednik Srpskog narodnog vijeća Boris Milošević izjavio je u četvrtak, na komemoraciji u povodu 25. godišnjice ubojstva Milana Levara, hrvatskog branitelja i haškog svjedoka, da je Levar svojom hrabrošću, onoliko koliko je mogao, očistio obraz Republici Hrvatskoj.

Milošević je ustvrdio da je Levar bio iznimno hrabar čovjek, koji je u najtežim ratnim vremenima odbio pristati na zločine i šutnju o njima. "Nije pristao da netko uzima zakon u svoje ruke i oduzima živote njegovim sugrađanima", rekao je. U jesen 1991. brojni građani Gospića odvedeni su i ubijeni, no Levar nije htio biti dio toga. "Nije htio šutjeti – odlučio je govoriti, i time je očistio obraz Republici Hrvatskoj", kazao je Milošević dodavši kako je država iznevjerila Levara jer ga nije zaštitila, niti je pronašla njegove ubojice, a njegov doprinos pravdi i istini ostao je prešućen.

Voditeljica Documente - Centra za suočavanje s poviješću Vesna Teršelič podsjetila je da je Levar, iako običan čovjek i hrvatski branitelj, "probio zavjet šutnje" i svjedočio o ubojstvima civila srpske i hrvatske nacionalnosti te ratnih zarobljenika u gospićkom kraju. "Njegova vjernost istini i hrabrost da progovori ostaju inspiracija svima nama. Još od njegova ubojstva obitelj Levar sluša obećanja o završetku zataškane i bojkotirane istrage, a ova komemoracija je prilika da razmislimo o našem doprinosu pravednijem društvu, kakvo je zamišljao Levar", naglasila je.

Komemoracija u povodu 25. godišnjice ubojstva Milana Levara Izvor: Pixsell / Autor: Nikola Mraovic/PIXSELL







+20 Komemoracija u povodu 25. godišnjice ubojstva Milana Levara Izvor: Pixsell / Autor: Nikola Mraovic/PIXSELL