Prošlo je 25 godina od ubojstva Milana Levara, počinitelji još uvijek nisu otkriveni

Predsjednik Srpskog narodnog vijeća Boris Milošević izjavio je u četvrtak, na komemoraciji u povodu 25. godišnjice ubojstva Milana Levara, hrvatskog branitelja i haškog svjedoka, da je Levar svojom hrabrošću, onoliko koliko je mogao, očistio obraz Republici Hrvatskoj.
Milošević je ustvrdio da je Levar bio iznimno hrabar čovjek, koji je u najtežim ratnim vremenima odbio pristati na zločine i šutnju o njima. "Nije pristao da netko uzima zakon u svoje ruke i oduzima živote njegovim sugrađanima", rekao je.
U jesen 1991. brojni građani Gospića odvedeni su i ubijeni, no Levar nije htio biti dio toga. "Nije htio šutjeti – odlučio je govoriti, i time je očistio obraz Republici Hrvatskoj", kazao je Milošević dodavši kako je država iznevjerila Levara jer ga nije zaštitila, niti je pronašla njegove ubojice, a njegov doprinos pravdi i istini ostao je prešućen.
Voditeljica Documente - Centra za suočavanje s poviješću Vesna Teršelič podsjetila je da je Levar, iako običan čovjek i hrvatski branitelj, "probio zavjet šutnje" i svjedočio o ubojstvima civila srpske i hrvatske nacionalnosti te ratnih zarobljenika u gospićkom kraju.
"Njegova vjernost istini i hrabrost da progovori ostaju inspiracija svima nama. Još od njegova ubojstva obitelj Levar sluša obećanja o završetku zataškane i bojkotirane istrage, a ova komemoracija je prilika da razmislimo o našem doprinosu pravednijem društvu, kakvo je zamišljao Levar", naglasila je.
Novinar Drago Pilsel poručio je da hrvatsko društvo ni 25 godina nakon atentata nije dovoljno usvojilo vrijednosti za koje se Levar zalagao. "Htio je biti pošten, čvrst i uspravan, zagovarati istinu o onome što je vidio. Iako ga nismo zaštitili, nismo ga zaboravili", rekao je.
Milan Levar ubijen je 28. kolovoza 2000. eksplozivnom napravom pred svojom kućom i radionicom u Gospiću. Bio je pripadnik Hrvatske vojske, a kasnije svjedok pred istražiteljima Haaškog suda o zločinima počinjenima u Lici 1991. godine. Počinitelji njegova ubojstva do danas nisu otkriveni.