Što kaže Filipović na svoju smjenu? 'Ništa nije kriv. Otići će mirno'

Kako je javila reporterka RTL televizije Katarina Brečić, iz Filipovićeva kruga doznaje se da će izjavu za medije dati tek sutra. Filipović smatra da ništa nije kriv. On se svakako kani vratiti svom starom poslu, na Ekonomski fakultet, gdje je prije angažmana u Vladi radio kao izvanredni profesor.

RTL također javlja i dojmove nekih sudionika koalicijskog sastanka, koji kažu da je premijer, priopćavajući im informaciju o smjeni Filipovića, bio prilično miran, dok se na konferenciji za novinare činio ljutit i uznemiren. Također, kažu da Filipović već neko vrijeme nije imao povjerenje Plenkovića.

Što se tiče novog ministra, ako ga Plenković ne bude imenovao do 15. prosinca dokad radi Sabor, onda to treba učiniti do 15. siječnja kad počinje novo zasjedanje. Procjenjuje se da s time neće žuriti.