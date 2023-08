Što donosi novi model javnog stanovanja? 'Mnogi će završiti na ulici'

'Ja nemam djecu, nemam muža, nemam razloga kupovati stan. Znači, za mene je najam dobro rješenje. Imam sedam godina do mirovine. Navedite mi banku koja će mi dati stambeni kredit', kaže za HRT Dijana koja se prije 10 godina javila na javni poziv za najam stana, a tada se, kaže, poticala izvrsnost i trebala je samo dokazati da je financijski sposobna plaćati svoje obveze.

'Ne samo da će brojni od njih izgubiti stan nego i onima koji ostanu u stanovima bit će egzistencija materijalno uređena jer nova odluka predviđa porast cijena u nekim slučajevima čak do 11 puta', tvrdi nezavisni zastupnik u Gradskoj skupštini Ivica Lovrić.

Stari model mladim je obiteljima i samcima omogućio lakši dolazak do stana i sigurnu budućnost. To se novom odlukom ukida i uvodi model priuštivih stanova. 'Čini nam se taj model pravičan, jer na taj način one s visokim primanjima destimulira da budu u gradskim stanovima. Pretpostavka je da oni mogu biti i na tržištu, tako da se fond gradskih stanova oslobodi za potrebitije', kazao je Luka Korlaet, zamjenik gradonačelnika Zagreba.