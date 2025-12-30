Stižu odštete zbog vremenskih nepogoda: Evo koliko će novca biti isplaćeno

Hrvatska Vlada odobrila je za 67 gradova i općina pomoć od milijun i 360 tisuća eura za ublažavanje posljedica prirodnih nepogoda: olujnog i orkanskog vjetra, tuče, ledene kiše, mraza i poplava koji su ih pogodili u ovoj i dijelom u prošloj godini

Od tog iznosa, milijun i 274 tisuće eura namijenjen je za ublažavanje šteta u poljoprivredi, a 86 tisuća eura za štete na građevinama te troškove obrane od prirodnih nepogoda. Iznosi koje su dobili gradovi i općine kreću se od 531, odnosno 578 eura, koliko su dobile općine Donji Vidovec u Međimurskoj, odnosno Berek u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, do 124.000 eura, koliko je pripalo općini Garčin u Brodsko-posavskoj županiji.

Iznosi odšteta Poprilične iznose dobile su i općine Ivankovo (105.000 eura), Cerna (98.500) i Tordinci (54.100 eura) u Vukovarsko-srijemskoj, Vrpolje (99.100) i Donji Andrijevci (91.400 eura) u Brodsko-posavskoj i Smokvica (87.760 eura) u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Gledajući po županijama u kojima se nalaze gradovi i općine kojima je Vlada odobrila pomoć, najviše pomoći odlazi u Brodsko-posavsku (545.000 eura), Vukovarsko-srijemsku (313.000), Virovitičko-podravsku (113.000) i Bjelovarsko-bilogorsku županiju (103.000 eura). Sedam ostalih županija, odnosno gradovi i općine u njima, dobili su ispod sto tisuća eura, Dubrovačko-neretvanska županija 87.760 eura, Osječko-baranjska 65.200 eura, Sisačko-moslavačka 49.400 eura, Međimurska 43.700 eura, Istarska 24.200 eura, Zadarska 12.400 eura te Zagrebačka županija 3700 eura.