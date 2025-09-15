Proglašena prirodna nepogoda od suše za područje grada Varaždina

Povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Grada Varaždina provelo je terenske preglede s ciljem utvrđivanja razmjera šteta nastalih na usjevima uslijed suše tijekom ljetnih mjeseci.

Na terenu je utvrđeno da štete prevladavaju na dijelu gdje je šljunkovito i rastresito tlo kao i na usjevima koji su kasnije zasijani i koji su u kritičnoj fazi rasta ostali bez potrebnih količina vode, priopćila je Varaždinska županija.

Kada se to pretvori u brojke na terenu je utvrđeno da su štete veće od 30 posto te se očekuje značajno umanjenje ovogodišnjeg uroda poljoprivrednih kultura.