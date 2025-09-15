procjena štete

Proglašena prirodna nepogoda od suše za područje grada Varaždina

I.J./Hina

15.09.2025 u 15:44

Anđelko Stričak
Anđelko Stričak Izvor: Pixsell / Autor: Slavko Midzor/PIXSELL
Bionic
Reading

Župan Varaždinske županije Anđelko Stričak proglasio je u ponedjeljak prirodnu nepogodu za područje grada Varaždina zbog šteta koje je uzrokovala dugotrajna suša.

Povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Grada Varaždina provelo je terenske preglede s ciljem utvrđivanja razmjera šteta nastalih na usjevima uslijed suše tijekom ljetnih mjeseci.

Na terenu je utvrđeno da štete prevladavaju na dijelu gdje je šljunkovito i rastresito tlo kao i na usjevima koji su kasnije zasijani i koji su u kritičnoj fazi rasta ostali bez potrebnih količina vode, priopćila je Varaždinska županija.

Kada se to pretvori u brojke na terenu je utvrđeno da su štete veće od 30 posto te se očekuje značajno umanjenje ovogodišnjeg uroda poljoprivrednih kultura.

vezane vijesti

Na temelju prikupljenih informacija župan je prihvatio prijedlog za donošenje odluke o proglašenju prirodne nepogode.

Nakon proglašenje prirodne nepogode krenuo je rok od osam dana u kojem slijedi prijava šteta nadležnom gradskom povjerenstvu a koje po okončanom postupku prijavljuje županijskom povjerenstvu konačnu procjenu šteta po svakom pojedinom oštećeniku.

Županijsko povjerenstvo, prijavljene konačne procjene štete dostavlja Državnom povjerenstvu i nadležnim ministarstvima koja utvrđuju prijedlog o visini obeštećenja. Konačnu odluku o tome donosi Vlada.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
KALINJINGRADSKA OBLAST

KALINJINGRADSKA OBLAST

Rusija se sprema za veći i dugotrajniji sukob s Europom, dosad neviđena antena izaziva zabrinutost
pratimo uživo

pratimo uživo

SDP-ovci propituju ministre oko ZDS: 'Svaki put kad toleriramo ustaške simbole, prljamo žrtvu branitelja'
napao švedsku

napao švedsku

Orban objavio kontroverzan video. Samo par sati kasnije stigla je neočekivana oštra reakcija

najpopularnije

Još vijesti