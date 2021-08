Stiže promjena vremena: Zbog 'ubojice ljeta' upaljen meteoalarm

U noći s nedjelje na ponedjeljak Hrvatsku će zahvatiti promjena vremena. Na kontinentu će osjetno pasti temperature, a upaljen je i meteoalarm

Najniža jutarnja temperatura zraka od 13 do 18, na moru između 20 i 25. Najviša dnevna od 23 u zapadnim krajevima unutrašnjosti do 29 u istočnim, a na Jadranu od 27 do 32 °C.

Za ponedjeljak je upaljen i žuti meteoalarm za cijelu Hrvatsku osim za srednju i južnu Dalmaciju. Narnčasti alarm je zbog jakog vjera upaljen za Velebitski kanal.

Žuti meteoalarm upaljen je zbog mogućih grmljavinskih nevremena.