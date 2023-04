Stiže promjena vremena, ovako ju je najavio naš poznati meteorolog

Jutarnja temperatura od 8 do 12, a na Jadranu od 10 do 15 °C. Najviša dnevna uglavnom između 17 i 19 °C, u gorju ponegdje niža, a u Slavoniji do 22 °C.

Promjenu vremena na svoj način je najavio i poznati meteorolog Izidor Pelajić.

'Sunčano još danas pa pljuskovi i kiša u prvim danima novog radnog tjedna. Za sve koji bi nakon topline vikenda htjeli ostati uz sunce i ne bi htjeli promjenu vremena ide glazbena uz stihove ... " i nebo će plakati, izgubit će sjaj..', napisao je Pelajić na Twitteru.