Stiže grmljavinsko nevrijeme, ali vrućine ostaju paklene, oglašeni meteoalarmi za cijelu Hrvatsku

U petak će biti djelomice sunčano te i dalje vruće, ali ne i stabilno . Mjestimice pljuskovi s grmljavinom , u noći i ujutro u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu, a popodne rijetko gdje na sjeveru te u Dalmaciji. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu će zapuhati umjerena do jaka bura, najprije na sjevernom dijelu, prema sredini dana i u Dalmaciji, dok će na krajnjem jugu veći dio dana puhati umjeren jugozapadnjak.

Najniža temperatura zraka bit će od 18 do 23 celzijevih stupnjeva, u Lici i niža. Na Jadranu od 22 do 26. Najviša dnevna bit će između 28 i 32, a na moru te u unutrašnjosti Dalmacije od 32 do 36.