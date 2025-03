Štimac: Zdravko Mamić posudio mi je 300.000 eura, ja sam mu vratio novac u gotovini

'Znam točno gdje sam se nalazio, bio sam s reprezentacijom u Ženevi, gdje smo igrali s Portugalom. Hitno mi je zatrebao određeni novčani iznos. Zdravko Mamić mi je izašao u susret i posudio mi novac, uplatio mi ga je na račun u banci, a ja sam mu ga vratio za dva-tri tjedna, vrlo brzo, u gotovini. Nisam potpisivao nikakvu potvrdu', izjavio je Igor Štimac na suđenju, prenosi Večernji list. U banku je otišao s Marijem Mamićem, ali ne sjeća se je li mu novac uplatio on ili neka firma.

'Katastrofa! Vratio sam se 2000. u hrvatski nogomet iz Engleske, na poziv predsjednika Hajduka, kako bih pomogao klubu koji je te godine osvojio naslov države, ali zbog nagomilanih dugova nije mogao dalje funkcionirati. Čelnici kluba su me molili da animiram ostale bivše igrače Hajduka da pomognemo pronaći sredstva da se dug prema igračima riješi te sam ja, uz pomoć svojih prijatelja i bivših suigrača Aljoše Asanovića, Alena Bokšića i Slavena Bilića, skupio tri milijuna maraka, u čemu sam i sudjelovao sa 700.000 maraka. Tim novcem su plaćeni dugovi prema igračima u visini od četiri milijuna maraka jer su neki igrači pristali na to da dobiju manje iznose. U to doba stanje u nogometu bilo je izrazito teško jer ste morali državi za svaku kunu ili marku platiti sto posto državnih davanja. Tako se i nagomilao dug', prisjetio se Štimac, javlja Večernji list.