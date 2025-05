Stigle tri prijave za predsjednika Vrhovnog suda, među njima i Milanovićeva školska prijateljica

Među njima su prijave sutkinje Općinskog građanskog suda u Zagrebu Silvije Sunčane Stubičar , sutkinje Županijskog suda u Zagrebu Sandre Artuković Kunšt i zagrebačkog odvjetnika Šime Savića. No iz Državnog sudbenog vijeća kažu da će pričekati još do kraja tjedna, u slučaju da su neke prijave poslane na vrijeme, ali još nisu pristigle.

Milanovićeva školska prijateljica iz poznate poduzetničke obitelji

Artuković Kunšt nije nepoznato ime u javnosti. Radi se o bivšoj državnoj tajnici u Ministarstvu pravosuđa za vrijeme Milanovićeve vlade. Tada je na čelu tog ministarstva bio Orsat Miljenić, današnji predstojnik Ureda predsjednika RH.

Rođena je u Zagrebu 10. lipnja 1966. i kći je većinskog vlasnika i dugogodišnjeg direktora Francka, Milana Artukovića. U Zagrebu je završila i srednju školu Centar usmjerenog obrazovanja za upravu i pravosuđe te joj je školski kolega bio upravo predsjednik Milanović.

'Milanović je u srednjoj bio super. Općenito su naša generacija i odrastanje u tim vremenima imali neke druge kvalitete od današnjih. Ne želim se uspoređivati s današnjim klincima, ali mislim da smo se mi u to vrijeme više bavili nekim temama koje su od društvenog značenja. Raspravljali smo, analizirali svoj položaj, budućnost. Ostajali bismo nakon škole i tematizirali brojne stvari. Sjećam se da je Zoran bio odličan učenik, pogotovo u stranim jezicima. Bili smo slični i u izboru glazbe i književnosti. Imali smo tu sreću da nam je razred bio miješan, muško-ženski, i odlično smo se družili. Za razliku od današnjeg vremena, nismo dopuštali socijalne razlike. Recimo, ako bi netko kupio markirane traperice, nije to isticao, nego su čak znali i izrezivati oznaku marke s traperica, da se ne ističe. Znalo se da su to levisice, ali nismo htjeli biti dio marketinga ili u službi robnih marki, kako bi se to danas reklo. Bila nam je važnija individualnost, a ne uniformiranost', svojedobno je ispričala za Jutarnji list.