Stigla je Vakulina detaljna vikend prognoza: Dva dana uživamo, a onda...

Budući da potpune i dugotrajnije stabilizacije vremena nema na vidiku, valja nam se prilagoditi i što bolje iskoristiti za aktivnosti na otvorenome petak i subotu - u većini Hrvatske najstabilnije, najsunčanije i najtoplije dane u ovome tjednu i prvom dijelu sljedećega, kaže Zoran Vakula

U istočnoj će Hrvatskoj prevladavati sunčano, ali uz još dosta oblaka, ujutro ponegdje i kratkotrajna magla. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, a temperatura ujutro najniža od 11 do 13 °C, poslijepodne najviša između 21 i 23 °C. U središnjoj Hrvatskoj malo svježije i maglovitije jutro te toplije poslijepodne, uz pretežno sunčano vrijeme, sa slabim vjetrom. Sunčano će biti i na sjevernom Jadranu, dio dana i u unutrašnjosti Istre i u gorju, gdje će biti mjestimične jutarnje magle, a poslijepodne razvoja oblaka iz kojih ponegdje i pljuskova s grmljavinom.

Na otvorenome će puhati slab do umjeren sjeverozapadnjak, a uz obalu najprije burin, zatim maestral, pri čemu će more biti mirno i malo valovito. Najniža temperatura zraka od 7 do 11 °C, uz more 13 do 15 °C, a najviša oko 23 °C, u gorju malo niža.