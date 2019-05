Crne prognoze: Temperatura će porasti za pet stupnjeva, a more za više od dva metra

Klima je među prioritetima većine država, no čini li se zaista dovoljno da se klimatske promjene barem ublaže, ako ne i zaustave? O ovoj su temi govorili u emisiji Tema dana, Branko Grisogono, s Geofizičkog odsjeka PMF-a, Zagreb i Ivan Guttler iz DHMZ-a

'Države donose dokumente i zakone, ali s druge strane te iste države financiraju fosilnu industriju, što nije kompatibilno s prvim djelom priče. Grisogono govori kako smo spremni znanstveno i tehnološki za iskorak glede zaštite klime, ali politički i moralno čovječanstvo nije spremno za to. Mi ćemo uskoro imati godinu koja će biti 1,5 stupnjeva toplija od uobičajene, no mi smo u svijetu koji je na putanji zatopljenja od pet stupnjeva do kraja stoljeća', rekao je.

Grisogono govori kako kada bi se ostvarilo zatopljenje za pet stupnjeva, da bi to značilo sasvim drugačiji svijet od ovog danas.

'Većina koraljnih grebena bi nestalo, razina mora bi bila viša dva metra od trenutne. Bilo bi puno više bolesti, ratova i pomicanja biljnih i životinjskih vrsta u hladnije krajeve. Jednostavno rečeno, mi ništa ne bismo ostavili mlađim generacijama za budućnost', naglasio je.