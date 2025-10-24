Stegovni sud Filozofskog fakulteta odbio dekanovu prijavu protiv troje studenata

"Temeljem uvida u prijavu, priloženu snimku te na temelju ispitnog postupka utvrđena je činjenica da navedeni studenti JESU prekinuli sjednicu i JESU zviždanjem i bubnjevima stvarali buku u prostorijama Fakulteta. Međutim, isto tako je utvrđeno da su navedeni studenti svojim postupcima prosvjedovali iskazujući nezadovoljstvo odlukom Fakultetskog vijeća", kaže se u obrazloženju Stegovnog suda, koje je Hina dobila na uvid.

Odluka Stegovnog suda da odbaci prijavu ne znači i da je suspenzija studenata ukinuta jer je odluka nepravomoćna, a pravomoćnom postaje ako uključene strane u idućih 15 dana ne ulože žalbu. Pravomoćnošću odluke suspenzija se uklanja, a bude li žalbi dalje se provodi žalbeni postupak.

Smatramo da je prosvjed jedan od alata iskazivanja nezadovoljstva i da ne podliježe postupcima na Stegovnom sudu niti se može smatrati povredom dužnosti studenata, zaključuje Stegovni sud.

Sud je predložio proces medijacije, dijaloga i izvansudskog dogovora između prijavitelja, dekana Tončinića, te prijavljenih studenata Kristine Ćuk, Eve Marije Jurešić i Patrika Peice.

Jedna od suspendiranih studentica i članica Plenuma FFZG-a Eva Marija Jurešić za Hinu je rekla da je odlukom stegovnog suda zadovoljna, no da drugačiju odluku nije niti očekivala, "s obzirom na to da je dekanova optužba za nasilje očigledno neutemeljena i protupropisna, kao i suspenzija koju nam je svojevoljno propisao protiv svih regulativa i dosadašnjih fakultetskih praksi".

Alarmantna tužba

Ne vjeruje da će se dekan žaliti na odluku, no bude li se žalio, sigurna je da će sud ostati pri zaključku da nasilja nije bilo.

Ipak, unatoč trenutnom zadovoljstvu, ističe da je situacija "na fakultetu i u državi, u kojoj se takva tužba može dogoditi, krajnje alarmantna i mora nas probuditi iz iluzije da živimo u slobodnom društvu".

"Privatizacija i komercijalizacija svih naših institucija, pa i onih obrazovnih, nastavit će se i bit će sve pogubnija za ovo društvo i njegov napredak. Tome trebamo stati na kraj - jer otpor takvim politikama će se sve agresivnije slamati - bilo izbacivanjem s fakulteta, bilo otkazima ili drugim metodama institucionalnog i drugog nasilja", kaže Jurešić.

Troje studenata suspendirano je odlukom dekana Domagoja Tončinića 16. listopada zbog sudjelovanja u prosvjedu protiv naplate participacija apsolventskih godina koji se održao 17. rujna. U tome je prosvjedu oko 50 studenata prekinulo sjednicu Fakultetskog vijeća.

Dekan je stegovni postupak pokrenuo zbog "osnovane sumnje počinjenja teže povrede dužnosti studenata" prema članku Pravilnika o stegovnoj odgovornosti studenata Filozofskog fakulteta, koji se odnosi na "nasilno ponašanje (fizičko i simboličko) prema nastavnicima, suradnicima i drugim radnicima fakulteta ili prema drugim studentima".