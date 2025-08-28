Treća noć pat pozicije u Novom Sadu: Evo kako su studenti dozivali dekana Filozofskog fakulteta

Studenti su ponovno pozvali na prosvjed u 19 sati ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, no čim su se građani počeli okupljati, policija ih je upozorila da se ne približavaju, prenosi Nova.rs.

Građani i studenti večeras su u jednom trenu dekanu zapjevali pod prozorom, a neki građani dobacivali su da možda i gleda kroz prozor.

Građani i studenti pevaju dekanu koji se nalazi u zgradi. Građani dobacuju da možda i gleda kroz prozor

Prosvjed solidarnosti održan je i ispred Filozofskog fakulteta u Beogradu, a neformalne akademske mreže i inicijative u Novom Sadu, Beogradu, Nišu, Kragujevcu, Novom Pazaru i Kosovskoj Mitrovici zatražile su momentalno povlačenje policije s Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.

Oni su uputili javni apel dekanu Milivoju Alanoviću da 'odmah obustavi sve aktivnosti koje direktno ugrožavaju autonomiju sveučilišta i da poduzme sve nužne korake kako bi policijskim jedinicama bilo naređeno da napuste ovu visokoškolsku ustanovu'.

Podsjetimo, sinoć je došlo do sukoba građana i policije ispred fakulteta, kada je dio građana, nakon što je prošao ultimatum koji su studenti dali policiji da se ukloni, krenuli u nasilan ulazak u fakultet. Policija je odgovorila šok-bombama i suzavcem, a u naguravanju je bilo i ozlijeđenih.