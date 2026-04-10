Starmer gubi strpljenje: 'Dosta mi je da računi ovise o Putinu ili Trumpu!'

Ujedinjeno Kraljevstvo mora postati otpornije kako bi se nosilo s ‘nestabilnim i opasnim’ svijetom u kojem su ‘šokovi’, poput sukoba u Iranu, sve češći, upozorio je britanski premijer Keir Starmer

U autorskom tekstu za Guardian Starmer je poručio da razmišlja dugoročno i želi preoblikovati zemlju tako da građani ‘ne budu taoci događaja u inozemstvu’. U odvojenom istupu za ITV-ov podcast Talking Politics rekao je da je ‘zasićen time što obitelji diljem zemlje gledaju kako im računi rastu i padaju… zbog poteza Putina ili Trumpa’. Premijer se trenutačno nalazi na trodnevnom putovanju po Zaljevu gdje se sastaje s regionalnim saveznicima. U srijedu se susreo sa saudijskim prijestolonasljednikom Mohammedom bin Salmanom u Džedi, a u četvrtak je posjetio Ujedinjene Arapske Emirate, Bahrein i Katar. Njegov posjet dolazi u trenutku kada je krhko primirje u sukobu s Iranom pod pritiskom, uz nesuglasice oko toga obuhvaća li sporazum i Libanon.

U četvrtak navečer Starmer je telefonski razgovarao s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Iz Downing Streeta navode da su razgovarali o potrebi ‘praktičnog plana za ponovno pokretanje brodskog prometa’ kroz Hormuški tjesnac, ključni pomorski pravac koji je zbog sukoba praktički zatvoren. Zatvaranje tjesnaca već je utjecalo na životni standard u Ujedinjenom Kraljevstvu, uz rast cijena goriva i hrane. Starmer je naglasio da su događaji posljednjih mjeseci pokazali koliko je važno postići ‘energetsku neovisnost’. ‘Zasićen sam time što obitelji i poduzeća ovise o odlukama [ruskog predsjednika Vladimira] Putina ili Trumpa kada je riječ o cijenama energije’, rekao je. U tekstu za Guardian istaknuo je da je Velika Britanija ‘gotovo dva desetljeća izložena krizama’, podsjetivši na financijsku krizu 2008., Brexit i pandemiju covida. ‘Odgovor iz Westminstera uvijek je bio isti – upravljati krizom, pronaći privremeno rješenje i pokušati vratiti stanje na staro’, naveo je, dodajući da će ‘ovaj put biti drukčije’ te da sukob u Iranu mora biti ‘crta preko koje se više ne prelazi’.

+13 Keir Starmer Izvor: EPA / Autor: NEIL HALL