energetski udarci

Starmer gubi strpljenje: 'Dosta mi je da računi ovise o Putinu ili Trumpu!'

M. Šu.

10.04.2026 u 09:20

Keir Starmer
Keir Starmer Izvor: EPA / Autor: NEIL HALL/POOL
Ujedinjeno Kraljevstvo mora postati otpornije kako bi se nosilo s ‘nestabilnim i opasnim’ svijetom u kojem su ‘šokovi’, poput sukoba u Iranu, sve češći, upozorio je britanski premijer Keir Starmer

U autorskom tekstu za Guardian Starmer je poručio da razmišlja dugoročno i želi preoblikovati zemlju tako da građani ‘ne budu taoci događaja u inozemstvu’.

U odvojenom istupu za ITV-ov podcast Talking Politics rekao je da je ‘zasićen time što obitelji diljem zemlje gledaju kako im računi rastu i padaju… zbog poteza Putina ili Trumpa’.

Premijer se trenutačno nalazi na trodnevnom putovanju po Zaljevu gdje se sastaje s regionalnim saveznicima. U srijedu se susreo sa saudijskim prijestolonasljednikom Mohammedom bin Salmanom u Džedi, a u četvrtak je posjetio Ujedinjene Arapske Emirate, Bahrein i Katar. Njegov posjet dolazi u trenutku kada je krhko primirje u sukobu s Iranom pod pritiskom, uz nesuglasice oko toga obuhvaća li sporazum i Libanon.

U četvrtak navečer Starmer je telefonski razgovarao s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Iz Downing Streeta navode da su razgovarali o potrebi ‘praktičnog plana za ponovno pokretanje brodskog prometa’ kroz Hormuški tjesnac, ključni pomorski pravac koji je zbog sukoba praktički zatvoren. Zatvaranje tjesnaca već je utjecalo na životni standard u Ujedinjenom Kraljevstvu, uz rast cijena goriva i hrane.

Starmer je naglasio da su događaji posljednjih mjeseci pokazali koliko je važno postići ‘energetsku neovisnost’.

Zasićen sam time što obitelji i poduzeća ovise o odlukama [ruskog predsjednika Vladimira] Putina ili Trumpa kada je riječ o cijenama energije’, rekao je.

U tekstu za Guardian istaknuo je da je Velika Britanija ‘gotovo dva desetljeća izložena krizama’, podsjetivši na financijsku krizu 2008., Brexit i pandemiju covida.

‘Odgovor iz Westminstera uvijek je bio isti – upravljati krizom, pronaći privremeno rješenje i pokušati vratiti stanje na staro’, naveo je, dodajući da će ‘ovaj put biti drukčije’ te da sukob u Iranu mora biti ‘crta preko koje se više ne prelazi’.

Keir Starmer
  • Keir Starmer
  • Keir Starmer
  • Keir Starmer
  • Keir Starmer
  • Keir Starmer
    +13
Keir Starmer Izvor: EPA / Autor: NEIL HALL

Kao ključne mjere naveo je ulaganja u obnovljive izvore energije, jačanje radničkih prava i ukidanje ograničenja na dječje doplatke za dvoje djece, kako bi se zemlja pripremila za sve nestabilniji globalni kontekst.

‘Otpornost nam daje kontrolu. Bez nje stalno nas izbacuju iz ravnoteže događaji izvan naših granica’, poručio je.

Slične poruke iznijela je i ministrica unutarnjih poslova Yvette Cooper, upozorivši da je riječ o trećem velikom globalnom šoku u šest godina, nakon pandemije i ruske invazije na Ukrajinu.

‘Nestabilnost postaje kronična, a turbulencije nova stvarnost’, rekla je.

Na Starmerove izjave reagirala je oporba. Predsjednik Konzervativne stranke Kevin Hollinrake kritizirao je vladu zbog zabrane bušenja u Sjevernom moru i izostanka reformi socijalnog sustava.

Liberalni demokrati poručili su da je nužno jačati otpornost, ali i obnoviti odnose s europskim saveznicima, uz upozorenje da se ‘više ne može u potpunosti osloniti na SAD’.

Stranka Reform UK istaknula je potrebu za većim oslanjanjem na domaće izvore energije i kontrolu granica, dok su Zeleni upozorili na potrebu smanjenja ovisnosti o fosilnim gorivima i jačanja europske sigurnosne suradnje.

Starmer je zaključio da se nova globalna stvarnost neće promijeniti sama od sebe te da je nužno prilagoditi državne politike kako bi zemlja bila spremna na buduće krize.

Primirje na rubu raspada: Izrael i Hezbolah razmijenjuju vatru; Iranci stigli u Islamabad?

  • 10:16

    Hezbolah raketirao sjever Izraela Hezbolah je objavio da je izveo raketne napade na sjever Izraela, navodeći da je riječ o odgovoru na, kako tvrde, izraelsko kršenje primirja između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. U priopćenju navode da su u petak ujutro raketirali grad Kiryat Shmonu, u blizini izraelsko-libanononske granice, kao i područje Misgav Am u Gornjoj Galileji. Hezbolah poručuje da će se takvi napadi nastaviti ‘dok ne prestane izraelsko-američka agresija’ protiv Libanona i njegova stanovništva.

  • 09:33

    Izrael: Mi smo u stanju rata Načelnik glavnog stožera izraelske vojske Ejal Zamir poručio je da Izrael nastavlja borbene operacije na jugu Libanona te da s Hezbolahom nema primirja. Tijekom posjeta području kod Bint Džbeila izjavio je da je izraelska vojska ‘u stanju rata’ i da je taj sektor trenutačno glavno bojište. Dodao je da primirje postoji samo u kontekstu Irana, uz napomenu da se borbe ondje mogu nastaviti u bilo kojem trenutku. Izjava dolazi nakon intenzivnog vala izraelskih zračnih napada u srijedu, u kojima je, prema libanonskim vlastima, poginulo više od 300 ljudi, što je najsmrtonosniji dan od početka aktualnih sukoba početkom ožujka.

  • 08:47

    Iranska delegacija stigla u Islamabad? Iranska delegacija stigla je u Islamabad na pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama, objavio je Wall Street Journal pozivajući se na izvore upoznate sa situacijom, no Teheran te navode demantira. Prema pisanju američkog lista, delegaciju predvode ministar vanjskih poslova Abas Aragči i predsjednik parlamenta Mohamad Bager Galibaf. Istodobno, iranska poluslužbena agencija Tasnim objavila je da su informacije o dolasku iranskih dužnosnika u Islamabad ‘potpuno netočne’, a slične demantije prenijeli su i drugi mediji povezani s vlastima. S američke strane očekuje se dolazak delegacije koju bi trebao predvoditi potpredsjednik JD Vance, uz posebnog izaslanika Stevea Witkoffa i Jareda Kushnera, zeta Donalda Trumpa.
Od danas nova pravila na granicama EU-a: Evo što se mijenja za putnike
Tramvaj iskočio na Savskoj: Nešto je bilo u tračnicama

