Starija ste osoba i treba vam pomoć u kući? 'Nabavite' svog studenta! Evo i kako

Između predavanja i učenja za ispite, mnogobrojni studenti rade, dijelom jer time pokrivaju životne troškove, a dijelom jer žele stjecati iskustvo i vještine. Drugi pak rado biraju volontiranje pomažući raznim društvenim skupinama. Često se kaže da nema ljepšeg osjećaja od onoga kad znaš da si nekome pomogao ili ga samo saslušao. Starije osobe, naprimjer, često nemaju bliske prijatelje i obitelj u blizini pa im pomoć puno znači, bilo da je riječ o obavljanju kućanskih poslova, plaćanju računa ili pratnji u kino ili kazalište.

No pomagače je teško naći. Iako bi mnogi ljudi htjeli pomoći, pitanje je kome se javiti te kome je pomoć najpotrebnija. Takvim problemima može doskočiti tehnologija i rješenja hrvatskih stručnjaka ili entuzijasta, a koji poučeni vlastitim iskustvom realiziraju ideje u inovativne projekte. Nedavno je tako svjetlo dana ugledao servis Helpi koji spaja studente s umirovljenicima kojima je potrebna pomoć. Iza njega stoje Stipe Splivalo, Marko Strugar i Ana Penović. Penović je stručnjakinja za digitalni marketing, Strugar je medicinski tehničar, a Splivalo UX dizajner s iskustvom u razvoju društveno angažiranih startupova, što će kasnije biti važno za razvoj ove priče.

'Helpi je nastao iz realnosti onoga što sociolozi nazivaju 'generacijom sendviča', nas i naših prijatelja koji smo istovremeno pritisnuti odgojem vlastite djece i brigom za roditelje koji polako gube nekadašnju neovisnost', ističu. No to nije jedini motiv: nakon što je Splivalo pao iz invalidskih kolica, uz pomoć kojih se kreće, i teško ozlijedio rame, njegovu je kućnu njegu preuzeo Marko, medicinski tehničar čija je profesionalnost, kako kaže, postala moralni i operativni kompas Helpija. Nešto drugačije iz Hrvatske Stvar je jednostavna: studenti odaberu uslugu što je žele pružiti starijim osobama koje odgovaraju njihovim vještinama i rasporedu, a one pak uslugu koja im je potrebna iz šest kategorija. Sve je plaćeno prema studentskoj satnici, fer i transparentno. Lansirali su, govore za tportal, i aplikaciju Helpi za mobilne uređaje, a platformu su u prvoj fazi financirali vlastitim sredstvima.

Nisu željeli napraviti samo još jedan automatizirani oglasnik nego cjelovit sustav, jedan od prvih takvih u Europskoj uniji. Na njemu su radili 18 mjeseci te im je cilj bio bez vanjskih pritisaka postaviti čvrste sigurnosne protokole, a pritom su se vodili inozemnim primjerom. 'U Americi postoji gotovo identičan projekt pod nazivom Papa (PapaPal), koji je tamo ostvario nevjerojatan uspjeh i potpuno transformirao tržište brige o starijima. To nam je potvrda da ovakav model ima nevjerojatan potencijal', govore. Bitna stavka platforme Helpi - starijima bliža pod pojmom servisa - jest to što povezivanje studenata i umirovljenika nije prepušteno isključivo algoritmima.

'Iako se zahtjev predaje digitalno, mi ručno odobravamo i spajamo pomagače s korisnicima nakon što analiziramo tko najbolje odgovara konkretnoj situaciji. Pritom pazimo na kontinuitet: sustav favorizira studente koji su već bili kod istog korisnika kako bismo gradili dugoročan odnos, a ne samo jednokratnu uslugu', objašnjavaju pokretači ovog projekta. Kažu da su studenti jako zainteresirani za ovakav tip rada, pri čemu moraju imati studentski ugovor. Umirovljenici ili njihove obitelji plaćaju Helpiju, a oni kao tvrtka plaćaju studentima posredstvom Student servisa.

'Smatram da je ideja super jer vjerujem da postoji još studenata koji vole pomagati te tako spojiti ono što vole i pritom zaraditi', kaže za tportal studentica Jelena Vuko-Tokić, koju je Helpi spojio sa starijom gospođom. Njoj je, prisjeća se, pomagala u održavanju stana, a zauzvrat je dobila vrijedne lekcije. 'Posao nije bio težak, a vjerujem da je gospođi koja ima problema s kralježnicom ovakva mala gesta sigurno puno značila. To mi je bio prvi zahtjev za posao i, osim što sam dobila super savjete kako skinuti kamenac i oprati prozorska stakla, čula sam važnu životnu priču koja me naučila da je život nepredvidiv i da trebamo naći nešto što nas veseli uz sve nedaće jer će nas to naposljetku podići ako padnemo', ističe studentica za tportal. Pozivaju seniore da im se jave Projektni tim priznaje da su tek na početku, no da se dobar glas širi usmenom predajom. Nakon što su prikupili bazu zainteresiranih studenata, u potrazi su za seniorima kojima je potrebna pomoć. Premda potrebe postoje, do umirovljenika je katkada teško doprijeti. Usluge pomoći i pratnje za svoje roditelje često naručuju odrasla djeca, u prvom redu zbog brzog životnog tempa ili udaljenosti od njih. Pamte tako poziv čovjeka koji živi u inozemstvu, a od Helpija je tražio tehnološku podršku za majku. Konkretno, taj je sin želio da netko od studenata njegovoj majci postavi modem i riješi tehničke probleme kako bi mogli ostati u kontaktu.