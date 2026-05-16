Vili Bassanese ponovno izabran za predsjednika SDP-a Istre

Bassanese je naglasio da je u središtu politika SDP-a Istre prije svega čovjek, odnosno njegove potrebe, prava i kvaliteta života, uz univerzalne vrijednosti antifašizma koje predstavljaju temelj identiteta i načina života u Istarskoj županiji.

Sloboda, socijalna pravda, solidarnost i jednake prilike za sve građane temelj su politika SDP-a Istre, dodao je.

Najavio je da će se nastaviti zalagati za javno dostupno zdravstvo i obrazovanje, socijalnu i opću sigurnost, uređeno tržište rada te zaštitu potrošača.