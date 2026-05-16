uvala luka

Na Korčuli se sprema uklanjanje bombe iz Drugog svjetskog rata

V. B./Hina

16.05.2026 u 18:53

Korčula
Korčula Izvor: Pixsell / Autor: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Uz mjere osiguranja, iz podmorja u uvali Luka na Korčuli u ponedjeljak, 18. svibnja, bit će uklonjena zrakoplovna bomba, najavili su u subotu iz Policijske uprave dubrovačko- neretvanske

Akciju će provesti policajci za protueksplozijsko ronjenje, u suradnji s Regionalnom protueksplozijskom jedinicom iz Splita.

Riječ je o zrakoplovnoj bombi iz Drugog svjetskog rata, a policija će radi zaštite života i imovine građana poduzeti mjere tijekom premještanja bombe s mjesta pronalaska, transporta i uništavanja na sigurnoj lokaciji.

Premještanje bombe počinje u ponedjeljak oko 8 sati, nakon čega će se transportirati do mjesta uništenja te će prilaz biti ograničen i s kopnene i morske strane za vrijeme uništenja minsko-eksplozivnog sredstva.

Javnost će biti pravovremeno obaviještena po okončanju akcije, kažu u policiji.

Također su apelirali na građane da za vrijeme akcije ne pristupaju zonama osiguranja koje će uspostaviti policijski službenici i da postupaju po njihovim uputama radi osobne sigurnosti i sigurnosti svih sudionika akcije uklanjanja.

Iz policije su dodali i da ne postoji opasnost od nekontrolirane detonacije.

