Marin Šego izludio Francuze svojim obranama: Igramo najbolje kada je najteže!

U svega četiri dana hrvatski rukometaši su od savršenog učinka u prvom krugu, došli u jako tešku situaciju. Nakon poraza od Brazila i Njemačke, u posljednjoj utakmici drugog kruga, s 23:20 Hrvatska je bila bolja od svjetskih prvaka Francuske, a junak je bio golman Marin Šego

Hrvatski rukometaši pobijedili su Francusku 23:20 te su tako osigurali kvalifikacije za Olimpijske igre 2020. godine u Tokiju. Junak nove pobjede na Svjetskom prvenstvu svakako je 33-godišnji golman Marin Šego, službeno najbolji igrač utakmice, koji nije krio zadovoljstvo:

'Igrali smo dobro od prve do zadnje minute, borili se, igrali odličnu obranu i dobro se posložili. Zasluženo smo dobili Francuze', kazao je za RTL televiziju ponosni Hercegovac Šego koji je izludio Francuze svojim obranama.

Posebno je Šego nahvalio hrvatsku obranu, dakle svoje suigrače. Sebe nije želio isticati u prvi plan:

'Naša obrana bila je na visokom nivou, a ono što je prošlo ja sam pokupio na golu. Bilo je OK', kazao je dodavši:

'Ova pobjeda je od velike važnosti. Cijeli turnir, osim jednog poluvremena protiv Brazila, smo odigrali jako dobro. Svi možemo biti zadovoljni, ali ostaje žal za medaljom. No na kraju definitivno jedan drugome možemo pogledati u oči.'

Cilje je ostvaren, Hrvatska ide u kvalifikacije za Olimpijske igre 2020. godine u Tokiju?

'To je bio cilj prije SP-a, da dođemo do olimpijskog ciklusa. Sve se to poljuljalo nakon Brazila, ali pokazali smo da smo odlična klapa. Igramo najbolje kada je najteže', za kraj je kazao Šego zahvalivši se svim navijčima koji su došli u Njemačku i bodrili ih, ali i onima u Hrvatskoj i Hercegovini.