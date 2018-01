Stanković: Država mora kazniti medije koji dopuštaju i potiču iživljavanje nad drugima

Aleksandar Stanković zadnjih nekoliko minuta emisije Nedjeljom u 2 ukojoj je ugostio bivšeg ministra unutarnjih poslova Vlahu Orepića posvetio je osobnom komentaru u kojem je progovorio o uvredama i pozivu na nasilje u medijskom prostoru te pozvao Sabor, Vladu, političke stranke i HND da zakonskim prijedlogom o elektroničkim medijima stanu na kraj nesnošljivosti u medijima

'Nije normalno da se u javnom prostoru nekome psuju majke bilo partizanske, bilo ustaške, bilo četničke, nije normalno bilo kakve majke da se psuju, nije normalno da se nekome prijeti vješanjem na trgu bana Jelačića, nije normalno da se nekome prijeti klanjem i da nitko na to ne reagira čak i vi koji to slušate i čitate, pa vam je i to smiješno. Dajte malo razmislite što vam se to događa u glavi', poručio je Stanković.

'Inače, najjača sorta su mi oni fakultetski obrazovani krkani intelektualci koji bace neko malo huškanje na Fejsu pa onda sladostrasno uživaju kad im kojekakvi besprizornici to odobravaju nabijajući na kolac, vrijeđajući zamišljene neprijatelje. Svi vi koji se tako iživljavate u medijima i na društvenim mrežama dajte bar na trenutak razmislite tko vas je učio da drugima psujete majke, da drugima prijetite ubojstvom', dodao je