Srbijanska policija razbila 'Balkanski kartel'; švercali najmanje sedam tona kokaina

On je na izvanrednoj konferenciji za medije rekao da su uhićeni organizatori te skupine M.S. i M.R., a da se skupina dovodi u vezu s krijumčarenjem najmanje sedam tona kokaina iz više latinoameričkih država i Afrike.

Vjeruje se da ovaj kartel stoji iza višetonskih pošiljki kokaina koje su stigle u Europu iz Kolumbije, Brazila, Ekvadora, ali i preko zapadne Afrike "kao logističko tranzitne podrške“, rečeno je novinarima.

Ključ za razotkrivanje grupe, kako je objasnio Cmolić, bilo je dekodiranje telefonske Sky aplikacije, a članovi grupe su uhićeni u Beogradu, Subotici i Zrenjaninu.

Ovaj kartel, koji je, po njegovim riječima, "danas praktički uništen", funkcionirao je samostalno.

To je najveći narkokartel na Balkanu, ocijenio je visoki dužnosnik srbijanskog MUP-a.

On je naveo da su sve zapljene droge bile izvan teritorija Srbije, u drugim europskim državama, jer "Srbija nije bila interesantna za tolike količine kokaina".

On nije htio navesti imena vođa te kriminalne skupine, pravdajući to činjenicom da je je to u nadležnosti Tužiteljstva za organizirani kriminal.