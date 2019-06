Srbija korak bliže Europskoj uniji, otvoreno još jedno poglavlje

Na Međuvladinoj konferenciji u Bruxellesu Srbija je u četvrtak u pristupnim pregovorima s Europskom unijom otvorila i poglavlje devet - o financijskim uslugama, što je 17. otvoreno poglavlje od početka pregovora

Hahn je ukazao na podatak da je EU od 2007. pružila Srbiji financijsku pomoć vrijednu oko 2,7 milijardi eura, te naveo kako je sa srbijanskom ministricom za europske integracije Jadrankom Joksimović danas potpisao sporazum o godišnjoj pomoći iz pretpristupnih fondova vrijednoj 179 milijuna eura. On je to ocijenio kao činjenicu koja ilustrira posvećenost Unije eurointegracijama Srbije i naveo kako će članice EU uvijek poduprijeti otvaranje novih poglavlja ukoliko je država posvećena reformama.

Ona je kao 'posebno važno" navela da se zatvaranje poglavlja devet može očekivati odmah po otvaranju jer 'postoje administrativni kapaciteti i usklađenost domaće regulative s regulativom EU'.

'Do ulaska u EU mi ćemo morati donijeti neke zakone, ali ne zato što oni danas ne postoje, nego zato što je to područje u kojem se svakodnevno rade unapređenja koja, primjerice, znače zaštitu korisnika financijskih usluga i sve veći i dublji obujam tih usluga i način kako se prati njihova primjena, unapređuje upravljanje rizicima u poslovanju. To će značiti kontinuitet našeg usklađivanja do ulaska u EU', ocijenila je Tabaković za Tanjug.

U dosadašnjim pregovorima, započetim u siječnju 2014. godine, to je ukupno 17. otvoreno poglavlje, a dva su odmah i zatvorena, dok kroz poglavlje 35 Unija kontinuirano prati napredak u odnosima Beograda i Prištine.