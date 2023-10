Srbija ide na izvanredne izbore, Vučić odredio datum

Poruka Srbima na Kosovu

Predsjednik Srbije pozvao je predstavnike Srba na Kosovu da u što kraćem roku organiziraju izbore za gradonačelnike u četiri općine na sjeveru.

'Zamolio bih naše ljude da izađu s inicijativama za što bržom organizacijom izbora u te četiri općine. To je naravno moja molba. To je kako ja sagledavam stvari. Možda oni vide bolje, drugačije, ali to je moja molba za njih. Da se izađe na izbore što prije u četiri općine na sjeveru Kosova, rekao je Vučić.

Dodao je da će tako biti pokrenut proces konsolidacije da bi osnovne poluge vlasti došle u ruke onih koje tamo žive, a ne da budu u rukama onih koji tamo ne žive i nikada neće živjeti.

'Za nas je važno da pokušamo da nastavimo dijalog iako ga Priština ne želi. Nitko sa zapada se nije ni osvrnuo kada je to zloupotrebljavao Albin Kurti na najbrutalniji način. Niti okrenuo unatrag i rekao ovo nije dopustivo i nešto što ne možemo da dozvolimo', rekao je Vučić.