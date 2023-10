Milanović s kosovskom predsjednicom: Srbija mora dati odgovore

Predsjednik je podsjetio na napad u Banjskoj i rekao kako iza njega netko stoji. 'Naši su stavovi jasni, Srbija mora dati odgovore na neke stvari koje su očite i ne mogu promaći pozornosti ni malog djeteta. Netko mora dati odgovore, ne upirem prstom ni u koga, ali netko iza toga stoji. Ako ne bude nikakvih posljedica, to znači da čekamo sljedeći takav događaj, veće skale i magnitude. A to ne smijemo dopustiti. Sva podrška Kosovu, da ga se primi barem u zajednicu europskih država', poručio je hrvatski predsjednik.

Hrvatska podržava članstvo Kosova u međunarodnim organizacijama, uključujući podršku za dodjelu statusa kandidata za članstvo u Europskoj uniji. Predsjednik Milanović već je više puta javno pozvao članice EU-a koje do sada nisu priznale neovisnost Kosova da to učine. I u svom nedavnom govoru u Ujedinjenim narodima u New Yorku, predsjednik Milanović je naglasio da Hrvatska zagovara univerzalno priznavanje Republike Kosova i njeno pravo na postojanje kao ravnopravnog člana zajednice naroda. O tome je opet govorio i danas, tijekom zajedničke izjave s Osmani, javlja N1.

'Kosovo se suočava s jednom od najtežih situacija zbog terorističkih aktivnosti naređenih iz Srbije i nadam se da će naši saveznici pokazati jasnoću u međunarodnim odnosima i spriječiti hibridna djelovanja u regiji. Jako malo zemalja razumije s čime se suočava Kosovo, Hrvatska se početkom 90-ih suočila sa sličnom matricom Miloševićevog režima. … Kao i dosada, očekujemo daljnju podršku Hrvatske tijekom suočavanja s ovim ozbiljnim izazovom koji može imati posljedice za regiju. Vjerujem da će vaš doprinos biti od ključne važnosti za očuvanje sigunosti regije', govori Osmani dodajući da će se Srbija osjećati osnaženom ako izostane reakcija.

'Kosovo je snažno i odlučno u svojoj namjeri da gradi dobrosusjedske odnose sa svim zemljama, a istodobno radimo na tome da ispunimo svoj cilj, članstvo u EU-u', kaže Osmani. Uvjerena je, kaže, da će budućnost ujediniti Kosovo i Hrvatsku i euroatlantskoj obitelji.

Osmani je kazala i kako nema dvojbe da je istraga napada u Banjskoj, u kojemu je ubijen kosovski policajac, a za organizaciju kojeg je odgovornost preuzeo srpski političar Milan Radoičić, pri kraju te da nema dvojbe o tome da Hrvatska podržava mir i stabilnost u regiji. “Jako je bitno da svi skupa radimo na tome da oni koji žele vratiti regiju u devedesete ne uspiju u tome”, kaže.

Hrvatski predsjednik kaže da bi i neki drugi trebali upozoravati na problem Kosova, kao što to čini on, ali to ne čine jer možda imaju nekih osobnih interesa. “Rekao sam da bi Kosovo trebalo priznati. Često pokazujem razumijevanje za neke, ne sve, stavove srpskih političara u BiH, gledam stvari u hrvatskom interesu… U vezi Kosova sam malo subjektivan. Vi imate NATO, mi ga nismo imali 1991. To je bila nemoguća situacija, izborili smo se za sebe na svoj način, težak i skup. … Čitao sam što se dogodilo na Kosovu dok sam bio u posjetu hrvatskoj zajednici u Luisianni, gledao sam Vučićevu pressicu koja je imala dramatsku obradu klaične grčke tragedije… Neke je stvari rekao, neke nije. Dužan je odgovore na te stvari”, kaže Milanović.

Odgovarajući na pitanja o dokazima koji povezuju vodstvo Srbije s napadom u Banjskoj, Osmani kaže kako postoje četiri vrste dokaza. “Država Srbija ni ne skriva te činjenice, imamo službene odluke potpisane od dužnosnika te države”, govori ona objašnjavajući kako se obučavalo napadače i opremalo ih. “Imamo video snimke koje smo izvukli iz dronova koje su teroristi dok su bježali s Kosova ostavili za sobom.”

Kosovska predsjednica kaže kako srpska vojska konstantno obučava pripadnike te terorističke skupine te da Srbija to ni ne negira. Oružje koje je taj dan zaplijenjeno je ono što najčvršće povezuje Srbiju s napadačima, kaže ona objašnjvajući da se oružje tijekom nekoliko mjeseci švercalo na Kosovo vozilima s lažnim KFOR-ovim oznakama. Osmani upozorva i da su u Srbiji teroristi proglašeni herojima te da Srbija štiti one koji su pobjegli umjesto da ih preda Kosovu. Dodaje i kako to sve skupa otkriva da je nalogodavac napada u Banjskoj država Srbija te da će se takvi napadi nastaviti ako ne bude nikakvih posljedica. Ona kaže i kako kosovske vlasti štite sve građane Kosova, uključujući i Srba na sjeveru, koje Radoičićeve bande svakodnevno teroriziraju. “Ako nekog treba štititi, treba štititi kosovske Srbe od Vučića i bandi koje ih teroriziraju”, kaže Osmani.